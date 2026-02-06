Crollo Bitcoin, Argento e Amazon

Crollano Argento, Bitcoin e Amazon dopo la trimestrale. Il report Challenger evidenzia un netto peggioramento con il peggior gennaio dal 2009. Il report del mercato del lavoro, inizialmente previsto per oggi, uscirá mercoledí 11 facendo slittare anche l'inflazione che uscirá il 13 febbraio.

Il Crollo di Bitcoin

Fortissimo ribasso per Bitcoin che nella notte raggiunge i 60100 dollari, livelli che non si vedevano dal 2024 e che potrebbero rappresentare un primo livello di supporto dopo ben 5 mesi di ribasso. Bitcoin é divenuto molto sensibile alle dinamiche ribassiste di mercato, ha perso infatti la sua correlazione con i mercati azionari e da mesi é oramai diventato un asset scorrelato dal resto dei comparti di rischio. La situazione tecnica rimane ancora ribassista di lungo periodo e eventuali rimbalzi sono da prendere solamente come prove tecniche in quanto le conferme potrebbero formarsi in settimane. Il crollo di Bitcoin coinvolge anche titoli come Microstrategy che proprio nella giornata di ieri ha perso un -17% mentre Bitcoin ha perso nel complessivo un -18% prendendo in considerazione anche i minimi di questa notte. Un altro livello interessante per Bitcoin é sicuramente quello dei 58900, livelli minimi di ottobre 2024 e che hanno rappresentato l'inizio della forte salita che ha portato lentamente Bitcoin sui suoi massimi storici.

Ribasso di Bitcoin su base mensile e raggiungimento dei minimi di ottobre 2024 - Fonte: XStation

Crash dell'Argento

Un altro -30% per l'argento che va a rompere i minimi della scorsa settimana, un ribasso molto forte frutto della volatilitá delle ultime settimane. Non e piú una novitá, compratori e venditori non riescono a rendere questo mercato liquido e i movimenti che si vanno e generare, siano essi positivi o negativi, risultano altamente volatili. Sui ribassi conta la questione margini che di fatto gioca un ruolo fondamentale nei movimenti ribassisti che risultano al momento molto forti. Solamente nella giornata di ieri l'argento perde il -19% e nella nottata il movimento ribasista ha raggiunto un -30% dai massimi di mercoledí fino ai minimi in area 64 dollari l'oncia. In questo momento la dinamica quindi si conferma come ribassista sui grafici settimanali, mentre su base mensile la situazione é ancora in divenire, con possibilitá di vedere delle reazioni proprio sui minimi di queste ultime due settimane, ossia l'area compresa tra i 64 e i 70 dollari l'oncia.





Argento su base settimanale e il forte ribasso dai massimi - Fonte: XStation

Record di tagli di posti di lavoro in Usa. Male anche i Jolts

Il report Challenger segnala 108435 tagli di posti di lavoro per gennaio 2026, é il peggior gennaio dal 2009, la parte finale della crisi finanziaria del mutui subprime. Un pessimo inizio del 2026 che prosegue la tendenza che vediamo oramai da anni, con i tagli di posti di lavoro medi mensili che continuano ad aumentare senza impattare peró i dati piú importanti del mercato del lavoro, ossia quelli del Bls. Male anche le assunzioni, gennaio registra solamente poco piú di 5000 nuovi posti di lavoro, il che rappresenta il valore minimo dal 2009 in assoluto da quanto Challenger ha iniziato a rilevare i dati. In pratica un mese disastroso che dovrebbe farci riflettere sulla situazione attuale del mercato del lavoro. Vanno male anche i Jolts, dato notoriamente in ritardo per struttura, che evidenzia un forte calo delle assunzioni che si portano dai 7,146 milioni di unitá a 6,54 milioni di unitá, un calo molto forte che evidenzia ulteriormente il momento di crisi del mercato del lavoro in Usa. L'attesa é per il tasso di disoccupazione di mercoledí 11, dato fondamentale per la Fed.

La dinamica del mercato azionario. RIbasso in arrivo?

Per quanto riguarda la dinamica complessiva del mercato azionario, abbiamo una situazione particolare. Indici piú deboli tecnicamente come Dax e Nasdaq risultano piú sensbili ai ribassi e allo stesso tempo sono gli indici piú importanti delle rispettive aree geografiche. Al contempo abbiamo indici come Nikkei, Ftse Mib e Dow Jones che risultano tecnicamente essere piú forti. Qualora dovessimo vedere un ribasso di questi ultimi indici, magari su base settimanale, allora potremmo iniziare a ipotizzare seriamente un ribasso dei mercati e un'inversione della tendenza di lungo periodo. Al momento non vediamo ribassi su base settimanale.

Ribasso Amazon dopo l'ottima trimestrale

Ottima trimestrale per Amazon che segna nuovi record di fatturato ma che di fatto non bastano per un rialzo delle quotazioni in afterhours. Infatti vediamo come il titolo ha perso oltre il -8% dopo una trimestrale eccezionale, un movimento in linea con quanto visto anche su altri titoli che hanno presentato simili risultati come Google e Microsoft. In pratica si stanno vendendo i titoli tech alla prima buona occasione, cosí emerge dai movimenti di mercato e mai come ora si rende evidente che i movimenti di mercato non corrispondono necessariamente all'esito della trimestrale, bensí vi é solamente un aumento cospicuo della volatilitá, in questo caso del +/-8%.