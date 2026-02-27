Crollo Nvidia e brutte chiusure

- Nvidia perde oltre il -5% dopo la trimestrale
- Brutte chiusure mensili sui titoli tech
- Oggi le cedole del nuovo Btp Valore
Nvidia non passa il test della trimestrale, il mercato vende fortemente il titolo nell'apertura del cash e vengono trascinati al ribasso anche Amd, Intel e Broadcomm che perdono circa un -3%. Nel frattempo le chiusure mensili si apprestano ad essere pessime per alcuni titoli tech facendo pensare ad un mese di marzo potenzialmente negativo. Nikkei rimane ancora rialzista su base mensile, la situazione tecnica non sta cambiando in modo determinante.
Nvidia, ribasso come le altre tech
Un crollo intraday di oltre il -5%, un ribasso che non dovrebbe stupire visto che la stessa sorte é toccata ad altri titoli tech che hanno rilasciato ottime trimestrali nelle scorse settimane. Il mercato vende le tech anche di fronte a numeri da record, una situazione tecnica che dovrebbe far riflettere circa la bontá dei rialzi visti fino ad ora ma che di fatto ha bisogno di conferme dal punto di vista grafico, conferme che sembrano iniziare a palesarsi. Brutte le chiusure mensili (almeno fino alla chiusura di questa sera) di Amd, Amazon, Google, Meta, Intel, Microsoft, Oracle, Palantir e Tesla, chiusure che fanno pensare ad un possibile ribasso per il mese di marzo. Questi titoli presentano dinamiche al momento negative, ossia chiusure mensili negative al di sotto dei loro massimi storici, pertanto sono titoli che sono degni di attenzione dal punto di vista tecnico in quanto titoli ad alta capitalizzazione e che hanno una forte influenza sull'andamento di Nasdaq e S&p500, indici che pesano i titoli per capitalizzazione a differenza del Dow Jones.
Nikkei ancora rialzista
Dinamica mensile ancora al rialzo per il Nikkei che é arrivato al 95% di rendimento in 10 mesi, rendimento che abbiamo visto solamente nel 1971 e che di fatto risulta un'eccezione vera e propria dal punto di vista tecnico. Il Nikkei, forte di una condizione macro molto buona per il Giappone grazie ai tassi in rialzo, risulta peró estremamente rialzista in termini temporali. Il rialzo é troppo forte anche di fronte alla condizione macro attuale, pertanto ipotizzare questi massimi come possibili massimi dai quali potremmo vedere uno stop della salita é piú che lecito e probabilisticamente valido. Ricordiamo infatti che questa condizione é assolutamente eccezionale. Attenzione quindi al mese di marzo, al possibile nuovo test dei massimi di febbraio e ai possibili movimenti ribassisti da questi massimi.
Oggi il BTP Valore
Oggi nuova emissione per il Btp Valore, verso le 12:00 verranno comunicate le cedole con meccanismo step up 2+2+2, quindi una durata complessiva di 6 anni. Il rendimento medio di queste cedole, affinché il titolo possa essere reputato come "conveniente" rispetto al mercato secondario, dovrá essere superiore al 2,85%. In sostanza, la media delle cedole dovrá essere superiore a 2,85% affinché lo si possa definire come un'opportunitá.
