Morning Wrap: i brillanti risultati di Nvidia trascinano il mercato verso il basso (27.022026)

La seduta sul mercato statunitense si è conclusa con una marcata ondata di vendite. Il ribasso si è esteso a quasi tutto il listino americano, chiudendo la giornata con perdite consistenti. L’ S&P 500 ha perso lo 0,5%, il Nasdaq Composite è arretrato dell’1,2%, mentre il Dow Jones Industrial Average è stato l’unico a mantenersi relativamente stabile, chiudendo con un lieve rialzo simbolico.

Il settore tecnologico è rimasto sotto forte pressione, con Nvidia particolarmente colpita. La correzione è stata attribuita ai timori del mercato riguardo a una possibile bolla nel comparto dell'intelligenza artificiale.

particolarmente colpita. La correzione è stata attribuita ai timori del mercato riguardo a una possibile bolla nel comparto dell’intelligenza artificiale. Si ricorda che due giorni fa Nvidia ha pubblicato una trimestrale con ricavi e utili record, in parte grazie agli ingenti investimenti delle grandi aziende tecnologiche. I mercati temono che gli attuali livelli di ricavi possano essere difficili da sostenere nel tempo, così come l’elevata spesa in investimenti.

Sebbene dal Medio Oriente emergano segnali di alcuni progressi nei colloqui, non vi sono ancora sviluppi concreti in grado di modificare in modo significativo il quadro geopolitico e di mercato. Gli investitori restano cauti, in attesa di dichiarazioni ufficiali e decisioni effettive, non soltanto di segnali diplomatici di “dialogo costruttivo”.

A Tokyo, l’inflazione è rallentata all’1,8% su base annua a febbraio, scendendo per la prima volta in 16 mesi sotto l’obiettivo del 2% della Bank of Japan , sebbene gli indicatori core (esclusi alimentari freschi ed energia) continuino a segnalare persistenti pressioni sui prezzi.

Giappone: le vendite al dettaglio hanno superato le attese a gennaio, indicando una certa resilienza dei consumi, mentre la produzione industriale ha deluso rispetto alle previsioni, delineando un quadro misto dell'attività economica all'inizio dell'anno.

La People's Bank of China (PBOC) ha fissato oggi il tasso di riferimento USD/CNY a 6,9228 rispetto a una stima di 6,8428. Inoltre, la banca centrale ha aumentato il coefficiente di riserva per il rischio di cambio per raffreddare lo yuan.

Gli indici asiatici registrano oggi lievi ribassi, principalmente a causa della correzione del settore tecnologico a Wall Street, ma febbraio si chiude comunque in territorio ampiamente positivo, in particolare in Corea e Giappone. Gli altri mercati dell'area hanno mostrato un andamento misto: l' S&P/ASX 200 australiano è rimasto stabile, gli indici cinesi hanno perso terreno, mentre l' Hang Seng Index di Hong Kong ha registrato un lieve rialzo.

Notizie societarie da Wall Street: Block ha annunciato la riduzione di oltre 4.000 posti di lavoro (il 40% della forza lavoro attuale), riorganizzandosi in team più piccoli supportati dall'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza operativa. Gli investitori hanno reagito positivamente sia alla ristrutturazione sia ai risultati finanziari, con un rialzo di circa il 25% del titolo nelle contrattazioni after-hours.

Sul mercato dei metalli preziosi, l'oro è in lieve rialzo e testa quota 5.200 dollari, mentre l'argento guadagna oltre il 2% e si riporta in area 90 dollari.

Il sentiment sul mercato delle criptovalute è leggermente positivo. Il Bitcoin sale di oltre lo 0,2% e testa quota 67.800 dollari, mentre Ethereum avanza anch’esso di circa lo 0,2%, raggiungendo i 2.040 dollari.

