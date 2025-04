Crollo dopo l'annuncio dei Dazi

Oggi PMI Servizi e Report Challenger Arriva il Liberation Day e a mercati chiusi Trump annuncia i dazi reciproci con la Cina al 34%, Svizzera al 31%, India al 28%, Giappone al 24% e Europa al 20%, in sostanza dazi comunque importanti in termini di intentitá. La reazione del mercato non si e fatta attendere con i futures che a mercati chiusi hanno visto una volatilitá enorme. Oggi i PMI del settore dei servizi per Europa, Uk e Usa, poi il report Challenger e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione.



CROLLO DOPO I DAZI



Mercati altamente volatili dopo l'uscita dei dazi, inizialmente un forte rialzo che ha portato i mercati azionari a salire sui massimi settimanali, poi il crollo fortissimo. Stiamo parlando di crolli di circa il -4,7% da massimi a minimo per il Nasdaq, -3,5% per S&P500 e -2,7% per Dow Jones, il tutto si é espresso nell'arco di un quarto d'ora circa. A risentirne anche gli altri futures globali con il Nikkei che ha avuto la performance peggiore, molto simile a quella del Nasdaq con un -4,5% da massimo a minimo. La reazione é stata quindi pessima, si attendono i dati di oggi per confermare o meno queste tendenze che di fatto sono state molto impattanti dal punto di vista tecnico in quanto hanno dato forte direzionalitá sui timeframe brevi.



I MERCATI OGGI



Nuovi minimi per il Nikkei che di fatto vengono ricomprati nel corso della sessione asiatica con un forte rimbalzo rispetto ai minimi segnati nella serata di ieri. La dinamica rimane ancora ribassista su base giornaliera e il cash chiude a -2,77%, un ribasso molto forte ma poteva essere peggio considerando i minimi segnati nella serata di ieri. In ogni caso il Nikkei ha segnato nuovi minimi ritornando cosí ai livelli di agosto 2024, periodo del crollo estivo dei mercati. Oggi i mercati europei sono attesi per una brutta apertura andando a scontrarsi con i minimi settimanali, si attende volatilitá e probabilmente la direzionalitá principale della giornata sará molto difficile da individuare vista l'apertura con rendimento negativo molto forte. A livello tecnico siamo ovviamente su nuovi minimi su base settimanale su Dax e Ftse Mib, in questo momento la situazione é molto delicata e potremmo vedere solamente molta volatilitá.



PMI, REPORT CHALLENGER E SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE



Non solo Trump, anche i dati di macro mettono ulteriore carne al fuoco in una giornata gia pesante. I PMI del settore dei servizi saranno molto importanti per capire effettivamente lo stato di salute delle varie economie in quanto il settore dei servizi é trainante, sia in Europa che in Usa. Inoltre nel pomeriggio avremo il report Challenger sui tagli di posti di lavoro in Usa, previsti in forte aumento rispetto a 190k rispetto ai 172k dello scorso dato, il tutto corredato dalle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che rimangono sempre un'incognita ma pur sempre in zona 1850k-1900k. Attenzione, nel pomeriggio l'uscita del GDPNow, il secondo aggiornamento della settimana dopo il pessimo -3,7% del 1 aprile. Arriva il Liberation Day e a mercati chiusi Trump annuncia i dazi reciproci con la Cina al 34%, Svizzera al 31%, India al 28%, Giappone al 24% e Europa al 20%, in sostanza dazi comunque importanti in termini di intentitá. La reazione del mercato non si e fatta attendere con i futures che a mercati chiusi hanno visto una volatilitá enorme. Oggi i PMI del settore dei servizi per Europa, Uk e Usa, poi il report Challenger e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione.Mercati altamente volatili dopo l'uscita dei dazi, inizialmente un forte rialzo che ha portato i mercati azionari a salire sui massimi settimanali, poi il crollo fortissimo. Stiamo parlando di crolli di circa il -4,7% da massimi a minimo per il Nasdaq, -3,5% per S&P500 e -2,7% per Dow Jones, il tutto si é espresso nell'arco di un quarto d'ora circa. A risentirne anche gli altri futures globali con il Nikkei che ha avuto la performance peggiore, molto simile a quella del Nasdaq con un -4,5% da massimo a minimo. La reazione é stata quindi pessima, si attendono i dati di oggi per confermare o meno queste tendenze che di fatto sono state molto impattanti dal punto di vista tecnico in quanto hanno dato forte direzionalitá sui timeframe brevi.Nuovi minimi per il Nikkei che di fatto vengono ricomprati nel corso della sessione asiatica con un forte rimbalzo rispetto ai minimi segnati nella serata di ieri. La dinamica rimane ancora ribassista su base giornaliera e il cash chiude a -2,77%, un ribasso molto forte ma poteva essere peggio considerando i minimi segnati nella serata di ieri. In ogni caso il Nikkei ha segnato nuovi minimi ritornando cosí ai livelli di agosto 2024, periodo del crollo estivo dei mercati. Oggi i mercati europei sono attesi per una brutta apertura andando a scontrarsi con i minimi settimanali, si attende volatilitá e probabilmente la direzionalitá principale della giornata sará molto difficile da individuare vista l'apertura con rendimento negativo molto forte. A livello tecnico siamo ovviamente su nuovi minimi su base settimanale su Dax e Ftse Mib, in questo momento la situazione é molto delicata e potremmo vedere solamente molta volatilitá.Non solo Trump, anche i dati di macro mettono ulteriore carne al fuoco in una giornata gia pesante. I PMI del settore dei servizi saranno molto importanti per capire effettivamente lo stato di salute delle varie economie in quanto il settore dei servizi é trainante, sia in Europa che in Usa. Inoltre nel pomeriggio avremo il report Challenger sui tagli di posti di lavoro in Usa, previsti in forte aumento rispetto a 190k rispetto ai 172k dello scorso dato, il tutto corredato dalle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che rimangono sempre un'incognita ma pur sempre in zona 1850k-1900k. Attenzione, nel pomeriggio l'uscita del GDPNow, il secondo aggiornamento della settimana dopo il pessimo -3,7% del 1 aprile.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.