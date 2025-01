Crollo Mercati non omogeneo

Nvidia e Broadcom a -17% Giornata da dimenticare per i big dell'IA, soprattutto per Nvidia che brucia circa 500 miliardi di dollari in una sola giornata di negoziazione con un crollo massimo di oltre il -18%, un ribasso che di certo non passa inosservato e che fa riflettere sulla concentrazione di capitali che c'é al momento sugli indici americani. Nvidia perde ben due posizioni nella classifica delle societá ad alta capitalizzazione e lascia il posto ad Apple e Microsoft che tornano rispettivamente in prima e seconda posizione. Da sottolineare anche che Nvidia perde la quota dei 3000 miliardi di capitalizzazione portandosi a 2900 miliardi di market cap contro i suoi massimi raggiunti a novembre del 2024 a 3620 miliardi. I mercati attendono comunque le prossime giornate per strutturare la dinamica settimanale con le banche centrali di Canada, Usa e Europa.



CROLLO TOTALE DELL'IA



Non solo Nvidia, tutto il comparto tecnologico soffre dell'avvento di DeepSeek che di fatto sveglia gli operatori circa la sopravvalutazione del settore dell'IA. La miccia sarebbe quindi stata scatenata dal fatto che la Cina, con DeepSeek, avrebbe conseguito gli stessi risultati di ChatGpt con costi nettamente inferiori, questo porta ad un ritorno alla realtá per alcuni titoli come Nvidia e Broadcom che perdono il -17% in una sola giornata, movimenti da scoppio di una bolla e non semplici ritracciamenti o fasi ribassiste di mercato. Questi ribassi hanno coinvolto ovviamente S&P500 e Nasdaq che scendono rovinosamente ma che allo stesso tempo non influenzano in modo determinante i trend degli indici europei che rimangono ancora su livelli sostenibili.



MERCATI SCOLLEGATI



Mentre Nasdaq, S&P500 e Nikkei crollano con ribassi compresi tra il -1,7% e il -3,5%, gli altri indici globali sembrano non risentirne piú di tanto. L'Europa recupera nel pomeriggio, cosí come il Bitcoin che inizialmente ha sofferto il ribasso tecnologico portandosi prima sotto i 100.000 dollari per poi recuperarli. La dinamica tecnica attuale vede ancora mercati rialzisti su base settimanale, ma di fatto il ribasso di ieri non passerá inosservato a tutto il mercato, probabilmente nel corso di questi giorni potremmo assistere a movimenti che assecondano le dinamiche settimanali ma con la presenza della volatilitá che di fatto é aumentata portando il Vix a ridosso di 20. Nikkei nella notte leggermente negativo, recupera Bitcoin che torna a 102.900 dollari, UsdJpy recupera oltre la metá del ribasso di ieri

