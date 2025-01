Crollo Notturno dei Mercati

Nikkei e Nasdaq perdono oltre il -2% Mercati in crollo netto durante la notte con il Nikkei che crolla dai suoi famigerati massimi mensili e registra oltre il -2%, segue a ruota il Nasdaq che arriva a perdere il -2%. Il crollo coinvolge anche tutti gli altri indici azionari anche se con entitá relativamente minori, in sostanza una fase di selloff alquanto violenta considerando che stiamo prendendo in considerazione la sessione asiatica, una sessione che solitamente non coinvolge molto gli altri mercati se non in senso negativo. Forte ribasso anche per Bitcoin che arriva a registrare un sonoro -2,5% portandosi di nuovo a ridosso dei 100.000 dollari. La dinamica tecnica non promette bene per la giornata di oggi, l'apertura del cash europeo sará fondamentale.



FED, BCE E BANK OF CANADA. SETTIMANA DI BANCHE CENTRALI



Questa settimana vedremo ben 3 banche centrali agire in merito alle loro politiche monetarie. Si partirá il 29 gennaio con la BoC che prevede di tagliare i tassi di uno 0,25% portando i tassi di riferimento dal 3,25% al 3%, il tutto in linea con l'andamento dell'inflazione e del tasso di disoccupazione che spingono verso una politica meno restrittiva, perfettamente in linea con la teoria macroeconomica secondo cui a inflazione calante e disoccupazione in aumento coincide una politica di taglio dei tassi. Sempre il 29 gennaio sará la volta della Fed che questa volta non taglierá i tassi che rimarranno fermi all'interno della forchetta 4,25-4,5%. Per quanto riguarda la Fed, soprattutto per la prossima decisione sui tassi, sará fondamentale il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione che ha un rilascio settimanale e che dirá effettivamente lo stato di salute del mercato del lavoro. Attenzione, ricordiamo che il Bls attuerá delle modifiche per l'uscita del prossimo dato sul tasso di disoccupazione che riguardano le modalitá di rilevazione dei dati sia del tasso di disoccuopazione che dei Nonfarm Payrolls, modalitá che potrebbero essere molto impattanti in quanto lo stesso Bls sottolinea come le nuove serie di dati potrebbe non essere confrontabili con quelle viste fino a dicembre 2024. Queste modifiche potrebbero cambiare le carte in tavola qualora dovessero uscire dei dati particolarmente negativi a partire dal 7 febbraio, giorno in cui usciranno i prossimi dati sul mercato del lavoro. Infine arriva la Bce che é prevista tagliare i tassi di uno 0,25%, dal 3,15% al 2,9% confermando la politica meno espansiva messa in atto dalla Bce a supporto di un'economia che al momento risulta enigmatica dal punto di vista dei dati macro. Pil in rallentamento ma allo stesso tempo disoccupazione sui minimi assoluti, una contraddizione che porta a pensare come l'economia europea sia arrivata ad un punto di massimo che non porta assolutamente ad un forte aumento della produttivitá. I prossimi numeri sulal disoccupazione in uscita questa settimana potrebbero rendere piú chiaro il quadro effettivo dell'economia europea, probabilmente con un aumento del dato che di fatto giustificherebbe i tagli dei tassi previsti anche per le prossime riunioni.



CINA PESA SUL CROLLO NOTTURNO DI NASDAQ, NIKKEI E BITCOIN?



Scende fortissimo il Nikkei che finalmente sente i massimi mensili e che di fatto fa rientrare i prezzi all'interno di quella finestra di dati che prevedono una fase di debolezza strutturale del Nikkei, la stessa che portó all'unico ribasso significativo del 2024 avvenuto tra luglio e agosto e che ha coinvolto in primis il Nasdaq che in quell'occasione fu l'indice che scese maggiormente subito dopo il Nikkei. Questa notte si é presentata la stessa dinamica con il Nikkei che perde oltre il -2% e rimangia circa il 50% del movimento rialzista della scorsa settimana mentre il Nasdaq scende anch'esso del -2% portandosi direttamente verso i minimi della scorsa settimana rimangiandosi quasi interamente il rialzo partito dallo scorso lunedí. Scende anche il Bitcoin che si riporta verso i 100.000 dollari dopo l'ennesimo tentativo di allungo sui massimi e che al momento sembra voler ritornare verso il basso andando a rompere direttamente i minimi della scorsa settimana. Pensare che la notizia secondo cui la Cina avrebbe il diretto concorrente di ChatGpt in DeepSeek, potrebbe essere alquanto approssimativa. Tutto parte sempre dai livelli tecnici, soprattutto quelli del Nikkei che si trova su massimi molto importanti e dai quali difficilmente si trovano opportunitá di investimento importanti in questo momento. Ribasso forte del Nikkei che trascina tutto il comparto di rischio, probabilmente anche in Europa potremmo vedere delle brutte aperture. Ricordiamo inoltre che il fattore incertezza Trump si é affacciato solamente di recente e pertanto caratterizzerá i mercati nel corso dei prossimi mesi, almeno per tutto il primo semestre dell'anno.



ATTENZIONE AL FOREX



Settimana di banche centrali equivale a Forex che si muove. Attenzione a EurUsd e GbpUsd che hanno visto delle dinamiche molto interessanti negli ultimi giorni della scorsa settimana. EurUsd é andato a rompere i massimi delle scorse 4 settimane mentre Gbpusd rompe e chiude con forza sopra i massimi della settimana precedente. Osservando a livello tecnico questa dinamica, possiamo dire che il movimento della scorsa settimana é stato il piú forte movimento rialzista a partire da fine settembre del 2024. Facciamo quindi attenzione alla possibile inversione che stanno facendo le majors contro il dollaro, inversione che verrebbe confermata solamente nella giornata di venerdí, ultimo giorno utile del mese. Mercati in crollo netto durante la notte con il Nikkei che crolla dai suoi famigerati massimi mensili e registra oltre il -2%, segue a ruota il Nasdaq che arriva a perdere il -2%. Il crollo coinvolge anche tutti gli altri indici azionari anche se con entitá relativamente minori, in sostanza una fase di selloff alquanto violenta considerando che stiamo prendendo in considerazione la sessione asiatica, una sessione che solitamente non coinvolge molto gli altri mercati se non in senso negativo. Forte ribasso anche per Bitcoin che arriva a registrare un sonoro -2,5% portandosi di nuovo a ridosso dei 100.000 dollari. La dinamica tecnica non promette bene per la giornata di oggi, l'apertura del cash europeo sará fondamentale.Questa settimana vedremo ben 3 banche centrali agire in merito alle loro politiche monetarie. Si partirá il 29 gennaio con la BoC che prevede di tagliare i tassi di uno 0,25% portando i tassi di riferimento dal 3,25% al 3%, il tutto in linea con l'andamento dell'inflazione e del tasso di disoccupazione che spingono verso una politica meno restrittiva, perfettamente in linea con la teoria macroeconomica secondo cui a inflazione calante e disoccupazione in aumento coincide una politica di taglio dei tassi. Sempre il 29 gennaio sará la volta della Fed che questa volta non taglierá i tassi che rimarranno fermi all'interno della forchetta 4,25-4,5%. Per quanto riguarda la Fed, soprattutto per la prossima decisione sui tassi, sará fondamentale il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione che ha un rilascio settimanale e che dirá effettivamente lo stato di salute del mercato del lavoro. Attenzione, ricordiamo che il Bls attuerá delle modifiche per l'uscita del prossimo dato sul tasso di disoccupazione che riguardano le modalitá di rilevazione dei dati sia del tasso di disoccuopazione che dei Nonfarm Payrolls, modalitá che potrebbero essere molto impattanti in quanto lo stesso Bls sottolinea come le nuove serie di dati potrebbe non essere confrontabili con quelle viste fino a dicembre 2024. Queste modifiche potrebbero cambiare le carte in tavola qualora dovessero uscire dei dati particolarmente negativi a partire dal 7 febbraio, giorno in cui usciranno i prossimi dati sul mercato del lavoro. Infine arriva la Bce che é prevista tagliare i tassi di uno 0,25%, dal 3,15% al 2,9% confermando la politica meno espansiva messa in atto dalla Bce a supporto di un'economia che al momento risulta enigmatica dal punto di vista dei dati macro. Pil in rallentamento ma allo stesso tempo disoccupazione sui minimi assoluti, una contraddizione che porta a pensare come l'economia europea sia arrivata ad un punto di massimo che non porta assolutamente ad un forte aumento della produttivitá. I prossimi numeri sulal disoccupazione in uscita questa settimana potrebbero rendere piú chiaro il quadro effettivo dell'economia europea, probabilmente con un aumento del dato che di fatto giustificherebbe i tagli dei tassi previsti anche per le prossime riunioni.Scende fortissimo il Nikkei che finalmente sente i massimi mensili e che di fatto fa rientrare i prezzi all'interno di quella finestra di dati che prevedono una fase di debolezza strutturale del Nikkei, la stessa che portó all'unico ribasso significativo del 2024 avvenuto tra luglio e agosto e che ha coinvolto in primis il Nasdaq che in quell'occasione fu l'indice che scese maggiormente subito dopo il Nikkei. Questa notte si é presentata la stessa dinamica con il Nikkei che perde oltre il -2% e rimangia circa il 50% del movimento rialzista della scorsa settimana mentre il Nasdaq scende anch'esso del -2% portandosi direttamente verso i minimi della scorsa settimana rimangiandosi quasi interamente il rialzo partito dallo scorso lunedí. Scende anche il Bitcoin che si riporta verso i 100.000 dollari dopo l'ennesimo tentativo di allungo sui massimi e che al momento sembra voler ritornare verso il basso andando a rompere direttamente i minimi della scorsa settimana. Pensare che la notizia secondo cui la Cina avrebbe il diretto concorrente di ChatGpt in DeepSeek, potrebbe essere alquanto approssimativa. Tutto parte sempre dai livelli tecnici, soprattutto quelli del Nikkei che si trova su massimi molto importanti e dai quali difficilmente si trovano opportunitá di investimento importanti in questo momento. Ribasso forte del Nikkei che trascina tutto il comparto di rischio, probabilmente anche in Europa potremmo vedere delle brutte aperture. Ricordiamo inoltre che il fattore incertezza Trump si é affacciato solamente di recente e pertanto caratterizzerá i mercati nel corso dei prossimi mesi, almeno per tutto il primo semestre dell'anno.Settimana di banche centrali equivale a Forex che si muove. Attenzione a EurUsd e GbpUsd che hanno visto delle dinamiche molto interessanti negli ultimi giorni della scorsa settimana. EurUsd é andato a rompere i massimi delle scorse 4 settimane mentre Gbpusd rompe e chiude con forza sopra i massimi della settimana precedente. Osservando a livello tecnico questa dinamica, possiamo dire che il movimento della scorsa settimana é stato il piú forte movimento rialzista a partire da fine settembre del 2024. Facciamo quindi attenzione alla possibile inversione che stanno facendo le majors contro il dollaro, inversione che verrebbe confermata solamente nella giornata di venerdí, ultimo giorno utile del mese.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.