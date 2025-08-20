Crollo Tech e Ribasso Nikkei

Inflazione UK in salita Ieri forte ribasso per i titoli tech Usa che di fatto spingono al ribasso tutti i listini, ribassi consistenti che si sono fatti sentire fino in Giappone dove il Nikkei perde sul cash il -1,46%. Nel frattempo in mattinata esce l'inflazione Uk che si porta al 3,8%, oltre le aspettative che vedevano un 3,7%, un rialzo dell'inflazione che la BoE ha messo in conto giá da diverso tempo cosí come le aspettative per un ritorno verso il 2% nel corso di Q4 di quest'anno.



RIBASSO TECH USA E RISK-OFF AZIONARIO



Ribasso sui titoli tech che di fatto ha portato al ribasso anche gli altri indici, questo per via del forte peso che hanno raggiunto le aziende del settore tecnologico in termini di capitalizzazione. Apple risulta quella meno colpita con un -0,14%, ma Palantir, Nvidia, Amd registrano i cali piú consistenti con ribassi compresi tra il -3,5% di Nvidia al -9,35% di Palantir. Le Mag7 pesano cil 29,9% dell'S&P500, stiamo parlando di capitalizzazioni enormi se consideriamo che S&P500 é l'indice azionario piú importante al mondo, pertanto vedere uno sgonfiamento delle quotazioni di questi titoli é piú che normale visti i numeri di alcune aziende, Nvidia su tutte. Parlare di una fase di risk-off potrebbe essere prematuro in quanto mancherebbe la conferma tecnica settimanale, pertanto iniziamo ad essere prudenti circa il rialzo ininterrotto che vediamo da aprile.



BITCOIN SOTTO I 115k



Attenzione anche a Bitcoin che ritorna sotto l'open di agosto girando cosí il mese in negativo. Dopo i forti rialzi che hanno portato Bitcoin verso i 124k, ci attestiamo ora poco sotto i 113k, un ribasso tecnico che una volta confermato su base settimanale potrebbe aprire ad una fase ribassista interessante. Ricordiamo che Bitcoin potrebbe essere usato come misuratore dell'appetito al rischio sul mercato azionario in quanto asset di puro rischio e molto volatile. Per il momento, come per l'azionario, manca la conferma tecnica della chiusura settimanale, l'asset é da monitorare attentamente



OBBLIGAZIONI CHE SUCCEDE?



I movimenti recenti che abbiamo visto sui titoli di Stato sono da considerare come movimenti tecnici e nulla piú. Dal punto di vista fondamentale nulla é cambiato, pertanto questi movimenti potrebbero essere attribuibili in parte ad un eventuale rialzo dell'inflazione dovuto ai dazi. Lato tassi di interesse le prospettive sono tutte per dei tagli, pertanto i rendimenti a lungo termine sono previsti in discesa nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se la Fed inizierá a tagliare i tassi oltre i canonici 3 tagli oramai previsti da inizio anno.



Ieri forte ribasso per i titoli tech Usa che di fatto spingono al ribasso tutti i listini, ribassi consistenti che si sono fatti sentire fino in Giappone dove il Nikkei perde sul cash il -1,46%. Nel frattempo in mattinata esce l'inflazione Uk che si porta al 3,8%, oltre le aspettative che vedevano un 3,7%, un rialzo dell'inflazione che la BoE ha messo in conto giá da diverso tempo cosí come le aspettative per un ritorno verso il 2% nel corso di Q4 di quest'anno.Ribasso sui titoli tech che di fatto ha portato al ribasso anche gli altri indici, questo per via del forte peso che hanno raggiunto le aziende del settore tecnologico in termini di capitalizzazione. Apple risulta quella meno colpita con un -0,14%, ma Palantir, Nvidia, Amd registrano i cali piú consistenti con ribassi compresi tra il -3,5% di Nvidia al -9,35% di Palantir. Le Mag7 pesano cil 29,9% dell'S&P500, stiamo parlando di capitalizzazioni enormi se consideriamo che S&P500 é l'indice azionario piú importante al mondo, pertanto vedere uno sgonfiamento delle quotazioni di questi titoli é piú che normale visti i numeri di alcune aziende, Nvidia su tutte. Parlare di una fase di risk-off potrebbe essere prematuro in quanto mancherebbe la conferma tecnica settimanale, pertanto iniziamo ad essere prudenti circa il rialzo ininterrotto che vediamo da aprile.Attenzione anche a Bitcoin che ritorna sotto l'open di agosto girando cosí il mese in negativo. Dopo i forti rialzi che hanno portato Bitcoin verso i 124k, ci attestiamo ora poco sotto i 113k, un ribasso tecnico che una volta confermato su base settimanale potrebbe aprire ad una fase ribassista interessante. Ricordiamo che Bitcoin potrebbe essere usato come misuratore dell'appetito al rischio sul mercato azionario in quanto asset di puro rischio e molto volatile. Per il momento, come per l'azionario, manca la conferma tecnica della chiusura settimanale, l'asset é da monitorare attentamenteI movimenti recenti che abbiamo visto sui titoli di Stato sono da considerare come movimenti tecnici e nulla piú. Dal punto di vista fondamentale nulla é cambiato, pertanto questi movimenti potrebbero essere attribuibili in parte ad un eventuale rialzo dell'inflazione dovuto ai dazi. Lato tassi di interesse le prospettive sono tutte per dei tagli, pertanto i rendimenti a lungo termine sono previsti in discesa nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se la Fed inizierá a tagliare i tassi oltre i canonici 3 tagli oramai previsti da inizio anno.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.