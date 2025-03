Pil Giappone sotto le attese Abbiamo assistito ieri ad un crollo totale dei mercati con ribassi consistenti su tutti i mercati di rischio, da azionario a Bitcoin. I crolli sono stati consistenti e senza soluzioni di continuitá, ribassi che fanno riflettere circa la tenuta di questi mercati a lungo termine. La volatilitá é elevata e la situazione fa pensare ad una strutturazione di un bear market di lungo periodo vista anche la dinamica macroeconomica che inizia a scricchiolare, soprattutto negli Usa.



CROLLO TOTALE



Ribassi forti in Europa, Giappone e Usa. Ieri i titoli tech sono letteralmente crollati con la capitolazione anche di Apple, in discesa di circa il -5%, che era l'unico titolo che stava reggendo una situazione di indebolimento che giá si vedeva da tempo. Crollo importante per Tesla che va a perdere il -15%, un vero e proprio tonfo che mette il titolo in una condizione di lungo periodo che non fa presagire nulla di buono. Il ribasso in realtá parte dall'Europa con il Dax che cede quasi un -3%, un ribasso molto forte nella dinamica intraday e che ha segnato probabilmente l'inizio di una fase di ritracciamento che potrebbe riportare l'Europa a seguire le orme degli Usa dal punto di vista tecnico. La volatilitá é estrema rispetto a qualche mese fa, quindi i mercati potrebbero iniziare ad alternare fasi di forti ribassi con altrettanti forti rialzi, il tutto sará da analizzare giorno per giorno in quanto la forte volatilitá porta a fasi alterne importanti di rialzi e ribassi. L'attenzione in questo momento é massima e affidarsi alla normale concezione del rialzo perenne dei mercati azionari potrebbe essere una scelta pericolosa.



RECUPERO DAI MINIMI?



Il Nikkei recupera nella notte da minimi importanti dopo l'uscita del Pil giapponese che esce al di sotto delle attese al 2,2% contro il 2,8% delle stime. Siamo in attesa della reazione dei mercati europei che si trovano su minimi giornalieri, una situazione tecnica spartiacque considerando il test dei livelli minimi su un timeframe comunque importante per le dinamiche settimanali. Al momento la situazione richiede molta attenzione proprio dal punto di vista tecnico vista l'elevata volatilitá, pertanto si faccia attenzione a possibili recuperi. La volatilitá estrema comporta quindi una diversa lettura della dinamica dei mercati, l'incertezza circa la tenuta dei trend di lungo periodo é alta, non possiamo ipotizzare al momento che i recuperi dai minimi possano portare facilmente verso la strutturazione di nuovi massimi nel futuro immediato. Abbiamo assistito ieri ad un crollo totale dei mercati con ribassi consistenti su tutti i mercati di rischio, da azionario a Bitcoin. I crolli sono stati consistenti e senza soluzioni di continuitá, ribassi che fanno riflettere circa la tenuta di questi mercati a lungo termine. La volatilitá é elevata e la situazione fa pensare ad una strutturazione di un bear market di lungo periodo vista anche la dinamica macroeconomica che inizia a scricchiolare, soprattutto negli Usa.Ribassi forti in Europa, Giappone e Usa. Ieri i titoli tech sono letteralmente crollati con la capitolazione anche di Apple, in discesa di circa il -5%, che era l'unico titolo che stava reggendo una situazione di indebolimento che giá si vedeva da tempo. Crollo importante per Tesla che va a perdere il -15%, un vero e proprio tonfo che mette il titolo in una condizione di lungo periodo che non fa presagire nulla di buono. Il ribasso in realtá parte dall'Europa con il Dax che cede quasi un -3%, un ribasso molto forte nella dinamica intraday e che ha segnato probabilmente l'inizio di una fase di ritracciamento che potrebbe riportare l'Europa a seguire le orme degli Usa dal punto di vista tecnico. La volatilitá é estrema rispetto a qualche mese fa, quindi i mercati potrebbero iniziare ad alternare fasi di forti ribassi con altrettanti forti rialzi, il tutto sará da analizzare giorno per giorno in quanto la forte volatilitá porta a fasi alterne importanti di rialzi e ribassi. L'attenzione in questo momento é massima e affidarsi alla normale concezione del rialzo perenne dei mercati azionari potrebbe essere una scelta pericolosa.Il Nikkei recupera nella notte da minimi importanti dopo l'uscita del Pil giapponese che esce al di sotto delle attese al 2,2% contro il 2,8% delle stime. Siamo in attesa della reazione dei mercati europei che si trovano su minimi giornalieri, una situazione tecnica spartiacque considerando il test dei livelli minimi su un timeframe comunque importante per le dinamiche settimanali. Al momento la situazione richiede molta attenzione proprio dal punto di vista tecnico vista l'elevata volatilitá, pertanto si faccia attenzione a possibili recuperi. La volatilitá estrema comporta quindi una diversa lettura della dinamica dei mercati, l'incertezza circa la tenuta dei trend di lungo periodo é alta, non possiamo ipotizzare al momento che i recuperi dai minimi possano portare facilmente verso la strutturazione di nuovi massimi nel futuro immediato.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.