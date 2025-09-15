Crypto news: Bitcoin cerca di mantenere un trend rialzista nonostante l'aumento degli afflussi di ETF 📈

Bitcoin si aggira intorno ai 115.000$, mantenendo i guadagni recenti all’inizio della settimana. Il sentiment si è leggermente indebolito dopo che i futures del Nasdaq e dell’S&P 500 sono scesi a seguito di notizie su un’indagine antitrust su Nvidia. Ethereum è in calo di oltre il 2,5%, scendendo a 4.500$.
Il dollaro statunitense si sta indebolendo, ma questo non si è tradotto in guadagni per le criptovalute lunedì.
La Fed è quasi certa di ridurre i tassi di 25 punti base mercoledì.
Il sentiment sulle criptovalute rimane altamente sensibile ai movimenti degli indici azionari.
Sul lato ottimistico, se il mercato rialzista statunitense continua e i prezzi dell’oro continuano a salire (insieme al calo dei rendimenti obbligazionari e ai tagli dei tassi Fed), c’è una forte possibilità che Bitcoin possa dirigersi verso nuovi massimi storici entro la fine dell’anno. Tuttavia, le azioni statunitensi sono già fortemente “ipercomprate” e il mercato potrebbe rivedere il sentiment in attesa di segnali dalla Fed e dai prossimi dati statunitensi. Questi potrebbero ancora suggerire che le sfide del mercato del lavoro potrebbero non essere “alleggerite rapidamente dai tagli dei tassi”, aumentando il rischio di recessione — uno scenario che peserebbe quasi certamente negativamente sia su Bitcoin che su Wall Street.
Flussi di ETF su Bitcoin in accelerazione
La scorsa settimana ha visto una chiara accelerazione dei flussi netti negli ETF su Bitcoin, trainata dall’ottimismo di Wall Street, da un dollaro più debole e dalle crescenti aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed. La Federal Reserve è quasi certa di ridurre i tassi mercoledì, ma i modelli storici non garantiscono che una tale decisione si traduca in guadagni a breve termine negli indici azionari. Teoricamente, un rialzo dell’oro dovrebbe supportare Bitcoin nel medio termine, poiché il prezzo del BTC segue l’oro con un ritardo di circa 3 mesi.
Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
D'altro canto, venerdì abbiamo assistito a deflussi netti dagli ETF su Ethereum.
Grafici Bitcoin & Ethereum (intervallo D1)
Bitcoin sta lottando per rimanere sopra la sua media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50, linea arancione) intorno a 114.500$. Se il momentum dovesse reggere, rimane possibile un movimento oltre i 120.000$. Sul lato ribassista, una rottura sotto l’EMA50 aprirebbe probabilmente la strada a un test dei 108.000$ e della EMA a 200 giorni.
Fonte: xStation5
Anche le prospettive tecniche per Ethereum sono contrastanti. Se la pressione di vendita dovesse aumentare dai livelli attuali, un calo verso i 4.100$ (linea del collo) confermerebbe probabilmente la rottura di un pattern ribassista a testa e spalle (H&S).
Fonte: xStation5
