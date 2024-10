Crypto news: Ethereum sale del 5% The Graph del 14% ; Bitcoin si consolida a 63.000 dollari📈

Bitcoin rimane al di sotto del limite superiore del canale rialzista; la reazione al PMI degli Stati Uniti è stata annullata. Il sentiment attorno alla maggior parte delle altcoin è misto, ma la dominanza di Bitcoin si indebolisce leggermente; Ethereum guadagna quasi il 5%.

Graph guadagna il 12% nonostante la mancanza di notizie significative sui progetti; beneficia dell'ondata di euforia attorno alle criptovalute, collegata alla tendenza di Bittensor (TAO), i cui prezzi sono aumentati di quasi il 150% dal 7 settembre.

L'ottimismo di Wall Street e le aspettative di allentamento della politica da parte della Fed stanno attualmente guidando il mercato delle criptovalute, con diversi analisti del settore che prevedono un aumento dei flussi verso gli ETF statunitensi che offrono Bitcoin ed Ethereum. Negli ultimi sette giorni, ETH ha guadagnato oltre il 15%.

Negli ultimi giorni, i flussi verso Ethereum sono stati scatenati da investitori al dettaglio, mentre le cosiddette "balene" hanno principalmente venduto nelle ultime settimane, anche se il sviluppatore del progetto Vitalik Buterin ha indicato che è vicino a raggiungere un traguardo di basse commissioni di transazione. Gli investitori sono speranzosi che il nuovo hard fork di Pectra e i nuovi EIP proposti dagli sviluppatori migliorino la blockchain di Ethereum. D'altra parte, il noto sviluppatore di Cardano Charles Hoskinson ha sottolineato che un Congresso diviso e una nuova piattaforma di trading di criptovalute proposta da Donald Trump divideranno il mercato e l'ambiente normativo, con potenzialità per l'industria.

I flussi netti verso gli ETF spot di Bitcoin negli Stati Uniti sono ancora in positivo; tuttavia, l'attività degli investitori si è indebolita, con quasi 0 flussi verso l'IBIT di BlackRock dalla fine di agosto—una reazione piuttosto debole a una Fed molto accomodante.   Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile  4o mini Grafici di BITCOIN, ETHEREUM e GRAPH (intervallo D1)

Il livello di resistenza chiave da superare è sopra i $65.000; la criptovaluta è salita al di sopra di tutte e tre le medie mobili di momentum. Inoltre, ha tre importanti onde ribassiste alle spalle. Una rottura sopra il 23,6% di Fibonacci dell'onda rialzista di gennaio 2024 e, contemporaneamente, il limite superiore del canale ribassista aprirebbe la strada a potenziali nuovi massimi storici. Source: xStation5 Ethereum sta guadagnando quasi il 5% oggi e ha superato la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50), segnalando un ritorno del momentum rialzista. La principale resistenza è attualmente rappresentata dal livello di $2.800, dove si trova l'ultimo picco locale e l'EM100 (linea nera). Source: xStation5 The cryptocurrency has broken out above an important resistance line at the SMA50 level (near $0.15) and is now close to testing the EMA100, at $0.18. The key test is the $0.19.5 - $0.20 level where we see the 23.6 Fibonacci retracement of the 2023 downward wave and the EMA200 (red line). Source: xStation5

