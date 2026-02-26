D‑Wave Quantum: risultati concreti oggi, grandi sogni domani

D-Wave Quantum ha pubblicato i risultati del quarto trimestre dell’esercizio 2025, evidenziando sia una crescita dinamica del business sia alcune criticità operative. Nel periodo, la società ha registrato ricavi per circa 2,8 milioni di dollari, in aumento del 19% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, ma inferiori alle attese degli analisti. Anche l’utile per azione (EPS) si è attestato sotto le previsioni, influenzando ulteriormente la valutazione dei risultati da parte degli investitori. Su base annua, il 2025 ha mostrato numeri decisamente più solidi. I ricavi complessivi hanno raggiunto circa 24,6 milioni di dollari, con un incremento del 179% rispetto all’anno precedente, mentre il margine lordo è salito oltre l’82%. La società ha chiuso l’esercizio con una posizione di cassa record pari a circa 884 milioni di dollari, garantendo ampia flessibilità finanziaria per investimenti in sviluppo tecnologico e rafforzamento delle relazioni con i clienti. Principali dati finanziari: – Ricavi trimestrali: circa 2,8 milioni USD, +19% su base annua, sotto le attese

– Utile per azione (EPS): inferiore alle previsioni

– Ricavi annuali: circa 24,6 milioni USD, +179% su base annua

– Margine lordo: oltre 82%

– Posizione di cassa: circa 884 milioni USD

– Nuovi ordini nel Q4: +471% rispetto al trimestre precedente

– Ordini preliminari per il 2026: oltre 32 milioni USD Nonostante il trend positivo di ricavi e nuovi ordini, la società continua a registrare perdite operative significative, dovute agli ingenti investimenti in ricerca, sviluppo e marketing volti ad accelerare la commercializzazione della tecnologia. Il mercato delle tecnologie quantistiche è ancora in una fase iniziale e i vantaggi competitivi non si riflettono pienamente nei ricavi attuali. La valutazione del titolo si basa in larga misura sulle aspettative di successo tecnologico futuro, rendendo il prezzo delle azioni altamente volatile e sensibile ai risultati di breve periodo. La società sta inoltre portando avanti contratti strategici, come la vendita di un sistema quantistico a un’università per circa 20 milioni di dollari, segnale che le applicazioni concrete della tecnologia quantistica stanno iniziando a prendere forma. D-Wave Quantum presenta un chiaro potenziale di crescita, sostenuto dal forte aumento dei ricavi annuali, dalla posizione di cassa record e dalla crescente domanda di tecnologie quantistiche. Allo stesso tempo, le perdite operative persistenti, l’incertezza sui tempi di piena commercializzazione e l’elevata valutazione di mercato comportano un rischio significativo nel breve termine per gli investitori. In un contesto settoriale più ampio, le aziende attive nel quantum computing si trovano ancora all’inizio del proprio ciclo di sviluppo e possono essere paragonate al mercato dell’intelligenza artificiale intorno al 2017. La piena commercializzazione delle tecnologie quantistiche è probabilmente attesa negli anni 2030, e molte delle società che sopravvivranno fino a quel momento potrebbero raggiungere la redditività solo allora. Di conseguenza, si tratta principalmente di investimenti di lungo periodo, con potenziale di rendimenti significativi nel futuro, ma caratterizzati da un elevato livello di rischio nell’attuale fase di mercato. Fonte: xStation5

