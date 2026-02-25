Nvidia, Trimestrale da Record per il 2025

Commento dell'analista di Xtb Record con un 2025 chiuso a 215,9 miliardi di dollari di fatturato in aumento del 65% rispetto lo scorso anno, una crescita sicuramente inferiore rispetto gli scorsi anni ma che di fatto non invalida la forte crescita dell'azienda, soprattutto osservando i margini al 75% che risultano essere veramente molto alti. Jensen Huang afferma che la domanda per l'elaborazione sta crescendo in modo esponenziale e che sia arrivato il momento dell' IA agentica. L'adozione di agenti da parte delle aziende sta aumentando vertiginosamente, anche le fabbriche stanno iniziando ad utilizzare l'IA. I numeri non mentono, le partnership strategiche non mancano, gli sviluppi di nuovi hardware per l'IA proseguono senza intoppi, questa azienda é veramente impressionante dal punto di vista dei risultati. La reazione del mercato é stata comunque positiva, parliamo di un rialzo dei prezzi al di sopra dei 203 dollari per azione che corrisponde a circa un +2,8% dalla chiusura del cash. Tutto é in divenire, il vero banco prova é l'apertura del cash Usa dove vedremo effettivamente se Nvidia punterá nuovi massimi oppure tenterá di scendere. In ogni caso, proseguono i timori sulla bolla IA, soprattutto vista la situazione del Nikkei che sta performando come non vediamo dagli inizi degli anni 70 e un suo stop sui massimi potrebbe portare a reazioni importanti anche su titoli come Nvidia. I Risultati della Trimestrale Ricavi Totali: $68,1 miliardi (Record assoluto). Crescita: +20% rispetto al trimestre precedente e +73% rispetto a un anno fa. Utile per Azione (EPS): GAAP: $1,76 (Crescita esponenziale rispetto allo $0,89 dello scorso anno). Non-GAAP: $1,62. Margine Lordo: 75,0% (GAAP), a conferma di un potere di prezzo che non accenna a diminuire nonostante l'aumento della produzione.

Performance per Segmenti Data Center: $62,3 miliardi (Record). Un balzo del 75% anno su anno. Questo dato conferma che la domanda di chip per l'AI (Blackwell) è più forte che mai. Gaming: $4,1 miliardi (Sostanzialmente piatto, ma solido). Guidance Q1 2027 (Le previsioni per il prossimo futuro) NVIDIA non rallenta e prevede per il prossimo trimestre: Ricavi: $78,0 miliardi (con un margine di +/- 2%). Questa cifra è superiore alle già altissime aspettative degli analisti ($72-74B). Margini: Previsti ancora intorno al 75%. Ritorno per gli Azionisti Nel corso dell'anno fiscale 2026, NVIDIA ha restituito $41,1 miliardi ai soci tra dividendi e riacquisto di azioni proprie. Il prossimo dividendo di $0,01 sarà pagato il 1° aprile 2026.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.