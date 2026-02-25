US OPEN: Wall Street trattiene il fiato in attesa dei guadagni di Nvidia

Opening Bell: la calma prima della tempesta dell’IA L’attesa è quasi finita. La sessione odierna di Wall Street è dominata da uno degli eventi più cruciali del trimestre: la pubblicazione dei risultati finanziari di Nvidia (NVDA.US) subito dopo la chiusura dei mercati. Nvidia di fatto conclude la stagione delle trimestrali dei pesi massimi del mercato. Va inoltre ricordato che il calendario fiscale di Nvidia è leggermente sfalsato rispetto a quello delle altre big di Wall Street. I futures sugli indici USA indicano un’apertura positiva: l’US500 sale attualmente dello 0,5%, mentre l’US100 guadagna oltre l’1%. Per il momento, il mercato sembra aver messo in secondo piano i rischi legati al commercio internazionale e all’Iran, concentrandosi invece sulla performance di Nvidia. È significativo che le società più strettamente collegate al colosso, come TSMC e ASML, stiano trattando sui massimi storici. Al contrario, aziende che utilizzano la tecnologia di Nvidia, come Microsoft, hanno registrato un marcato ritardo. Gli investitori stanno valutando se risultati potenzialmente straordinari del leader dell’IA saranno sufficienti a spingere il mercato verso nuovi massimi oppure se si assisterà a una classica reazione di “sell the news”. Nvidia dovrebbe riportare una crescita dei ricavi di circa il 68%, segnando un’accelerazione rispetto ai due trimestri precedenti. Sebbene il titolo appaia costoso sulla base del P/E trailing, il P/E forward indica una valutazione più moderata. Fonte: Bloomberg Finance LP Il prezzo delle azioni rimane in fase di consolidamento; tuttavia, la valutazione sottostante — in particolare il P/E prospettico — è relativamente contenuta, vicino ai livelli di recupero osservati tra la fine del primo e l’inizio del secondo trimestre 2025. Secondo altri multipli, Nvidia non appare eccessivamente costosa. Tuttavia, Nvidia dovrà superare le aspettative del mercato ed evitare qualsiasi segnale di difficoltà nell’evasione degli ordini; al contrario, dovrà dimostrare prospettive di crescita solide e convincenti. Fonte: Bloomberg Finance LP Il settore tecnologico si trova in un momento cruciale. Sebbene i clienti di Nvidia stiano annunciando massicci piani di spesa in conto capitale (capex), l’indice Nasdaq 100 ha recentemente mostrato una debolezza relativa rispetto al mercato più ampio, aumentando la posta in gioco per il report odierno. Analisi tecnica: US500 L’US500 ha recentemente sovraperformato l’US100, grazie a una rotazione dei capitali verso titoli difensivi. Tuttavia, oggi sono le azioni tecnologiche a guidare i rialzi a Wall Street. Nvidia sta rompendo la fase di consolidamento e scambia ai livelli più alti da novembre, consentendo all’US500 di salire ai massimi dal sell-off del 12 febbraio. Se Nvidia dovesse pubblicare risultati solidi, l’US500 potrebbe puntare verso quota 7.000 punti, mentre l’US100 potrebbe muoversi in direzione dei 26.000 punti. ​​​​​​​ Corporate News: Nvidia (NVDA.US) – Le azioni del colosso salgono dello 0,7% in avvio di seduta. Il mercato si attende non solo risultati superiori alle stime, ma soprattutto una guidance ottimistica sulla domanda dei chip Blackwell. Nvidia ha recentemente sottoperformato rispetto all’indice più ampio dei semiconduttori (SOX), rendendo il report odierno un momento decisivo (“make or break”) per la prosecuzione del bull market legato all’IA.

Settore Litio – Lo Zimbabwe scuote l’offerta. I produttori di litio guadagnano terreno dopo la notizia che lo Zimbabwe ha sospeso le esportazioni di concentrati di litio e minerali grezzi. Si tratta di un segnale rilevante per la catena di approvvigionamento delle batterie per veicoli elettrici, che sostiene titoli come Albemarle (+7%) e SQM (+4%).

Le altre "Magnifiche": sentiment misto nel Big Tech. La maggior parte delle cosiddette "Magnificent Seven" tratta in rialzo: Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%) e Meta Platforms (+0,9%) avanzano in apertura. Fa eccezione Apple (AAPL.US), in calo dello 0,2%, proseguendo la sua debolezza relativa rispetto al settore tecnologico — nonostante il recente rinnovato interesse legato agli ambiziosi piani di integrare un assistente IA su ogni dispositivo.

Rialzi diffusi sul mercato: Cava, HP e Lowe's. Gli investitori reagiscono anche ai risultati e alle previsioni provenienti da altri settori. Registrano guadagni Cava (catena di ristorazione), HP e Lowe's, a dimostrazione che i capitali stanno cercando opportunità anche oltre l'immediata sfera dell'intelligenza artificiale.

