Dati deludenti. Mercati fermi

Si attendono i dati di venerdí Dati di oggi non eccezionali per l'economia Usa che vede degli Adp al di sotto delle aspettative mentre le richieste continue di sussidi di disoccupazione aumentano seppur meno delle aspettative. Mercati che rimangono sostanzialmente nei range che abbiamo visto nella giornata di ieri senza particolari spunti direzionali a parte un accenno di volatilitá ad inizio di seduta cash americana. Proseguono i trend attuali su tutti gli asset con particolare enfasi sul mercato obbligazionario che di fatto prosegue i trend al rialzo sui rendimenti dei titoli di Stato.



DATI DELUDENTI IN ATTESA DELLA DISOCCUPAZIONE



Adp in calo rispetto alle stime e rispetto al dato precedente, 122k contro i 140k delle stime e i 146k del dato di partenza, meno posti di lavoro ma il dato rimane comunque positivo. Rimangono nella forchetta alta dello scorso anno le richieste continue di sussidi di disoccupazione che si attestano a 1867k, molto vicino ai 1870k che hanno segnato i massimi di luglio e che corrispondevano ad un tasso di disoccupazione al 4,3%, dato quest'ultimo previsto stabile al 4,2% complice un probabile aumento dei lavori part time e stagionali per il mese di dicembre. Si attendono i dati di venerdí che oltre al tasso di disoccupazione headline, vedrá l'uscita del tasso di disoccupazione U6 che esclude le componenti piú volatili del mercato del lavoro, quest'ultimo infatti previsto in rialzo dal 7,8% al 7,9%. Attenzione anche ai Nonfarm Payrolls e alle sue revisioni che di fatto risultano frequenti nel corso degli ultimi due anni. Interessante sará anche il dato del tasso di disoccupazione in Canada che presenta di fatto una dinamica macroeconomica da manuale per quanto riguarda le correlazioni tra disoccupazione, inflazione e tassi, infatti il tasso di disoccupazione é previsto in aumento al 6,9%, dato che si attestava al 5% nel corso del 2023.



MERCATI FERMI. OBBLIGAZIONI IN TENSIONE



Mercati azionari sostanzialmente fermi nei loro trend rialzisti di breve in attesa di venerdí in quanto domani avremo la chiusura dei mercati americani e una consegunete minor partecipazione ai movimenti di mercato. Attenzione al mercato obbligazionario che risulta essere particolarmente in tensione per via delle vendite che vediamo sulle scadenze piú lunghe, in particolar modo sul Gilt britannico e sul decennale Usa che risultano essere i titoli a 10 anni che rendono di piú in assoluto sui mercato obbligazionari dei titoli di Stato. Occhio al Giappone che vede dei rendimenti sul decennale che hanno di gran lunga superato 1,18% e che risultano particolarmente venduti soprattutto in relazione alla politica della BoJ che in teoria prevede un intervento mirato sull'obbligazionario qualora i titoli avessero toccato e superato 1% di rendimento. Al momento BoJ non pervenuta. Dati di oggi non eccezionali per l'economia Usa che vede degli Adp al di sotto delle aspettative mentre le richieste continue di sussidi di disoccupazione aumentano seppur meno delle aspettative. Mercati che rimangono sostanzialmente nei range che abbiamo visto nella giornata di ieri senza particolari spunti direzionali a parte un accenno di volatilitá ad inizio di seduta cash americana. Proseguono i trend attuali su tutti gli asset con particolare enfasi sul mercato obbligazionario che di fatto prosegue i trend al rialzo sui rendimenti dei titoli di Stato.Adp in calo rispetto alle stime e rispetto al dato precedente, 122k contro i 140k delle stime e i 146k del dato di partenza, meno posti di lavoro ma il dato rimane comunque positivo. Rimangono nella forchetta alta dello scorso anno le richieste continue di sussidi di disoccupazione che si attestano a 1867k, molto vicino ai 1870k che hanno segnato i massimi di luglio e che corrispondevano ad un tasso di disoccupazione al 4,3%, dato quest'ultimo previsto stabile al 4,2% complice un probabile aumento dei lavori part time e stagionali per il mese di dicembre. Si attendono i dati di venerdí che oltre al tasso di disoccupazione headline, vedrá l'uscita del tasso di disoccupazione U6 che esclude le componenti piú volatili del mercato del lavoro, quest'ultimo infatti previsto in rialzo dal 7,8% al 7,9%. Attenzione anche ai Nonfarm Payrolls e alle sue revisioni che di fatto risultano frequenti nel corso degli ultimi due anni. Interessante sará anche il dato del tasso di disoccupazione in Canada che presenta di fatto una dinamica macroeconomica da manuale per quanto riguarda le correlazioni tra disoccupazione, inflazione e tassi, infatti il tasso di disoccupazione é previsto in aumento al 6,9%, dato che si attestava al 5% nel corso del 2023.Mercati azionari sostanzialmente fermi nei loro trend rialzisti di breve in attesa di venerdí in quanto domani avremo la chiusura dei mercati americani e una consegunete minor partecipazione ai movimenti di mercato. Attenzione al mercato obbligazionario che risulta essere particolarmente in tensione per via delle vendite che vediamo sulle scadenze piú lunghe, in particolar modo sul Gilt britannico e sul decennale Usa che risultano essere i titoli a 10 anni che rendono di piú in assoluto sui mercato obbligazionari dei titoli di Stato. Occhio al Giappone che vede dei rendimenti sul decennale che hanno di gran lunga superato 1,18% e che risultano particolarmente venduti soprattutto in relazione alla politica della BoJ che in teoria prevede un intervento mirato sull'obbligazionario qualora i titoli avessero toccato e superato 1% di rendimento. Al momento BoJ non pervenuta.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.