Dati Jolts buoni, Mercati in Ribasso

Mercati in assestamento La prima vera giornata di trading dell'anno sembra essere giunta quasi al termine con i mercati europei che salgono mentre i mercati americani soffrono dopo dei dati che potremmo definire piú che buoni dal punto di vista generale. Normale vedere dei mercati disallineati ad inizio anno in quanto le quotazioni iniziano ad aggiustarsi in vista delle prossime settimane, quelle che vedranno l'avvicinarsi alla prima riunione della Fed che ci sará il 29 gennaio.



DATI JOLTS BUONI, DOMANI LE RICHIESTE DI SUSSIDI



Slittano a domani le richieste di sussidi, si sposta l'uscita del dato per via della commemorazione a Carter che avverrá il 9 gennaio e che porterá a variazioni di orario sui mercati americani. Oggi escono i Jolts, dati di fatto buoni con le Job Openings in aumento e i Quits in diminuzione, dati relativi al mese di novembre, pertanto dati in ritardo rispetto a quanto vediamo attualmente sui mercati dove le richieste di sussidi di disoccupazione hanno visto invece un aumento record a Sant Stefano e un ultimo dato in calo ma sempre sopra le 1800k richieste. Domani previsto un aumento delle richieste continue a 1870k, quindi dati ancora brutti per richieste continue che dovrebbero anticipare il dato sulla disoccupazione in uscita venerdí, quest'ultimo previsto stabile al 4,2%.



MERCATI IN ASSESTAMENTO



Mercati europei positivi con un Dax a +1% e un Ftse Mib a +0,8%, buona anche la performance del Nikkei che rimane stabile attorno al +1% di rendimento su base giornaliera. Male invece gli Usa con il Nasdaq che di fatto crolla rispetto agli altri indici con un sonante -1% e con un S&P500 che perde un -0,6%. Poco negativo il Dow Jones che perde quasi un -0,3% mentre il Russell perde un -0,7% a metá pomeriggio in chiusura europea. Pesano i crolli di Nvidia, Tesla, Palantir e Microstrategy, tutte con ribassi compresi tra il -3,5% e il -5%. Esplode al rialzo il Vix che si riporta a ridosso dei 17 punti mentre sul Forex UsdJpy si porta sopra i 158, segnando di fatto l'entrata all'interno di un'area molto delicata per questo cambio. Titoli di Stato sotto pressione con un T-note a 10 anni Usa che porta il suo rendimento a ridosso del 4,68%, rendimento lontano dal titolo a 2 anni che rimane a ridosso del 4,35% di rendimento con uno spread sano dal punto di vista della curva dei rendimenti. Male il Gilt britannico che si porta al 4,7%, mettendo in guardia la BoE circa un possibile taglio dei tassi nel corso delle prossime riunioni.

