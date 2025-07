La Camera dei Rappresentanti dichiara il periodo dal 14 al 18 luglio come settimana chiave per la regolamentazione delle criptovalute 👀🎯

Ieri, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha ufficialmente designato la settimana dal 14 al 18 luglio 2025 come la “Settimana delle Criptovalute” ("Crypto Week"). Durante questo periodo, i legislatori discuteranno e voteranno su tre progetti di legge fondamentali: il CLARITY Act, l’Anti-CBDC Surveillance State Act e il GENIUS Act, quest’ultimo proveniente dal Senato. Sostenuta dallo Speaker della Camera Mike Johnson, dai presidenti di commissione French Hill e GT Thompson e dall’amministrazione Trump, l’iniziativa viene presentata come uno sforzo senza precedenti per consolidare la leadership globale degli Stati Uniti nell’innovazione legata agli asset digitali. Le proposte legislative delineano quadri normativi chiari. Il CLARITY Act stabilirebbe una struttura di mercato completa, chiarendo quali asset digitali siano titoli finanziari (securities) e quali siano materie prime (commodities), oltre a definire standard operativi per le piattaforme di scambio. L’Anti-CBDC Act vieterebbe alla Federal Reserve di emettere un dollaro digitale centralizzato, citando preoccupazioni legate alla privacy. Nel frattempo, il GENIUS Act si concentra sugli stablecoin di pagamento, richiedendo una copertura patrimoniale completa 1:1, elevati standard di capitale e trasparenza e una supervisione federale — trasformandoli di fatto in dollari digitali legalmente riconosciuti e completamente garantiti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Per l’intero ecosistema crypto, queste misure promettono una chiarezza normativa attesa da tempo, potenzialmente in grado di trattenere startup, capitali e talenti negli Stati Uniti e di accelerare la tokenizzazione degli asset tradizionali. Il Tesoro americano prevede che il mercato degli stablecoin possa raggiungere i 3,7 trilioni di dollari entro il 2030 (rispetto agli attuali ~250 miliardi), e i sostenitori ritengono che regole chiare favoriranno questa crescita. Tuttavia, i critici — tra cui Amundi, il più grande gestore patrimoniale d’Europa — avvertono che il GENIUS Act potrebbe indebolire il dominio del dollaro e trasformare gli emittenti privati in “quasi-banche”, minacciando la stabilità finanziaria globale. Indipendentemente dall’esito, la “Crypto Week” si preannuncia come un momento cruciale per la politica finanziaria degli Stati Uniti e per il futuro degli asset digitali a livello globale. Oggi Bitcoin è in leggero calo dello 0,65%, tradato a 108.940 dollari, ma resta vicino ai suoi massimi storici. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.