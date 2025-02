Dati PMI Pessimi, Mercati in Calo

Dax fa nuovi minimi Escono i dati PMI su scala globale, dati in linea di massima non buoni, peggio quelli americani che sorprendono in negativo in special modo il settore dei servizi che va sotto i 50. Il Dax fa nuovi minimi dopo una mattinata in tentativo di recupero, Nasdaq molla i massimi con un calo rovinoso subito dopo l'apertura delle contrattazioni in Usa.



PMI PESSIMI IN USA. MALE ANCHE IL SENTIMENT DEI CONSUMATORI



Escono i dati di S&P Global sull'economia americana e deludono fortemente. Sorprende in negativo il dato sul settore dei servizi che scende per la prima volta sotto i 50 dal luglio 2023, il dato si attesta a 49,7. Delude soprattutto per via delle attese che vedevano un dato passare da 52,9 a 53, il dato é uscito nettamente inferiore. Recupera leggermente il manifatturiero che si attesta a 51,6 contro le attese che lo vedevano a 51,2 mentre il composito scende a 50,4 contro i 52,7 delle attese. Dati a dir poco preoccupanti, soprattutto considerando che l'economia Usa si poggia proprio sui servizi. Il dato dovrá essere osservato dalla Fed nel corso dei prossimi data release, la situazione inizia a diventare preoccupante viste le premesse precarie del mercato del lavoro e i possibili dazi di Trump. Cala anche il sentiment dei consumatori rilevato dall'Universitá del Michigan e che si attesta a 64,7 contro i 71,1 del dato precedente. Scendono anche le condizioni correnti, si portano da 74 a 65,7, calo drastico anche per questo dato. Usa ancora "strong and resilient", se ne riparlerá all'uscita dei prossimi dati sul mercato del lavoro in programma per venerdí 7 marzo.



CALO DELL'AZIONARIO



Nasdaq molla finalmente i massimi visti nel corso degli scorsi giorni, soporattutto dopo il forte rimbalzo visto ieri appena preceduto da un crollo molto forte e veloce che ha visto l'indice crollare di oltre il -1% in poco piú di un'ora. Molla anche il Dax che ha provato a reggere i supporti della notte, ceduti proprio a ridosso dell'apertura del cash Usa che di fatto ha dato l'inizio al ribasso pomeridiano. La situazione tecnica degli indici risulta ora precaria, ossia Dax e Dow Jones risultano quelli piú ribassisti per la prossima settimana. Al momento si attende la chiusura della serata per fare un bilancio preciso della situazione tecnica.



FOREX, SI MUOVE SOLO YEN



Euro e Sterlina scendono dai massimi visti nel pomeriggio di ieri e si riportano su livelli leggermente piú bassi senza incidere in modo drastico sulla dinamica dei prezzi su base settimanale. Scende invece UsdJpy che aveva tentato il recupero dopo l'uscita del dato sull'inflazione giapponese visto nella notte e che ha visto un'inflazione salire al 4%, ottimo assist per la Bank of Japan.

