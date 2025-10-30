DAX: DE40 perde in vista della decisione dell'EBC 📉Volkswagen sotto pressione

I mercati europei attendono oggi gli eventi chiave della Banca Centrale Europea, con la decisione sui tassi programmata per le 2:15 CET e un discorso della Presidente della BCE Christine Lagarde alle 2:45 CET. Il consenso di mercato prevede che i tassi di interesse rimangano invariati in tutta l’area euro.

In Germania, gli investitori guardano anche alla pubblicazione dei dati sull’inflazione nazionale prevista per le 14:00 CET, con aspettative di un calo al 2,2% su base annua rispetto al 2,4% precedente. Su base mensile, si prevede un incremento dello 0,2%, invariato rispetto alla lettura precedente. I futures sul DAX oggi sono in calo, scendendo sotto i 24.200 punti.

Fonte: xStation5

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Corporate News

Volkswagen AG

Volkswagen ha avvertito che il raggiungimento dei suoi obiettivi finanziari annuali dipende da una fornitura stabile di semiconduttori, sottolineando che eventuali carenze di chip Nexperia potrebbero aggravare ulteriormente un settore automobilistico già sotto pressione.

I costruttori europei stanno attualmente affrontando un accesso limitato ai componenti del produttore olandese Nexperia, che è rimasto coinvolto in una disputa commerciale tra Cina e paesi occidentali. I gruppi di settore hanno avvertito che, se la situazione non migliorerà presto, le linee di produzione potrebbero fermarsi nel giro di pochi giorni.

Nel suo rapporto trimestrale, Volkswagen ha confermato le previsioni per l’intero anno, sottolineando che tutto dipende dalla disponibilità adeguata di chip.

Risultati del terzo trimestre

Perdita operativa: 1,3 miliardi di € (≈1,5 miliardi di $)

Il risultato riflette svalutazioni e perdite per 5,1 miliardi di €, in gran parte legate a piani di espansione EV troppo ottimistici di Porsche AG, oltre ai dazi all’importazione negli Stati Uniti che hanno colpito i marchi più redditizi del gruppo.

Margine operativo (esclusi elementi straordinari): 5,4% contro -1,6% dell’anno precedente

Prospettive e sfide

Volkswagen sta affrontando una transizione verso i veicoli elettrici più lenta del previsto in Europa. La debole domanda e una ripresa post-pandemia lenta hanno lasciato l’azienda con capacità produttive in eccesso e costose, mentre il calo delle vendite in Cina e negli Stati Uniti continua a pesare sui risultati.

Per affrontare queste sfide, il CFO Arno Antlitz ha dichiarato che l’azienda rafforzerà la disciplina dei costi e implementerà nuove misure strutturali, concentrandosi sull’ottimizzazione delle economie di scala e sull’incremento delle sinergie del gruppo.

Il CEO Oliver Blume ha inoltre adottato misure per ridurre gli oneri di investimento, ridimensionando i piani di produzione interna di batterie e software e formando partnership con la cinese Xpeng Inc. e la statunitense Rivian Automotive Inc., per rafforzare la posizione di VW all’estero.

In Germania, Volkswagen, Audi e Porsche stanno ristrutturando le operazioni in accordo con i sindacati per ottenere significativi risparmi sui costi e maggiore efficienza.

HelloFresh SE

HelloFresh ha riportato un EBITDA rettificato superiore alle aspettative degli analisti per il terzo trimestre, facendo salire le sue azioni di quasi il 3% oggi.

Risultati del terzo trimestre

EBITDA rettificato: 40,3 milioni di € (-44% a/a), stime 37,4 milioni di € (consenso Bloomberg)

EBITDA rettificato internazionale: 33,2 milioni di € (-4,3% a/a), stime 33,4 milioni di €

EBITDA rettificato Nord America: 47,5 milioni di € (-36% a/a), stime 53,7 milioni di €

Ricavi: 1,58 miliardi di € (-14% a/a), stime 1,61 miliardi di €

Vendite a cambio costante: -9,3%, stime -8,83%

Margine EBITDA rettificato: 2,5% (vs. 3,9% a/a), stime 2,45%

Valore medio degli ordini: 65,60 €, stime 66,11 €

Ordini: 23,93 milioni, stime 24,53 milioni

Ordini internazionali: 10,94 milioni

Ordini Nord America: 12,98 milioni, stime 13,23 milioni

Previsioni per l’intero anno

L’azienda conferma le stime di un calo delle vendite a cambio costante tra il 6% e l’8% (stima -8,05%)

L’EBITDA rettificato è previsto tra 415 e 465 milioni di € (stima 436,9 milioni €)

Le previsioni per il FY2025 sono confermate, senza modifiche alle ipotesi di vendite o redditività

Fonte: xStation5

Scout24 SE

Scout24 prevede che la crescita dei ricavi per l’intero anno raggiungerà il limite superiore della fascia precedentemente indicata (+14%–15%), mantenendo una prospettiva solida per il 2025.

Previsioni per l’intero anno

Crescita dei ricavi prevista al limite superiore del 14%–15% (precedente: 14%–15%)

Risultati del terzo trimestre

EBITDA operativo: 104,2 milioni di € (+15% a/a), stime 102,4 milioni di € (consenso Bloomberg)

Margine EBITDA operativo: 62,9% (invariato a/a)

Ricavi: 165,6 milioni di € (+15% a/a), stime 163 milioni di €

Commento

L’azienda ha ristretto le previsioni per l’aumento del margine EBITDA operativo rettificato verso il limite superiore della fascia precedente (fino a +70 punti base). Il management ha ribadito che incrementare l’EBITDA e la redditività rimane il principale obiettivo strategico della società. Le azioni Scout24 oggi sono scambiate in lieve rialzo.

Fonte: xStation5