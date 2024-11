DAX: Gli indici europei faticano a trovare la direzione; Siemens Energy guadagna il 15% 🔔

Â

Gli indici europei stanno vivendo una sessione mista.

Il DAX è in rialzo dello 0,15% a 19.100 punti, con Siemens Energy in aumento del 15% dopo aver rivisto al rialzo le previsioni. I mercati in Europa attraversano una sessione tranquilla, senza movimenti significativi in nessuna direzione. A metà giornata di mercoledì, l'indice spagnolo SPA35 guida i guadagni (+0,60%), seguito dall'ITA40 italiano (+0,40%). Il DAX tedesco è in rialzo dello 0,15% a 19.100 punti. All'estremo opposto, l'indice W20 della Polonia è in calo (-0,95%), così come l'olandese NED25 (-0,45%). L'attenzione del mercato, anche in Europa, si concentrerà oggi sulla pubblicazione dei dati sull'inflazione CPI degli Stati Uniti alle 14:30.

DAX (Intervallo D1)

L'indice tedesco mostra un moderato rimbalzo dello 0,15% e rimane in una zona di supporto intorno ai 19.100 punti. Se i rialzisti non riuscissero a mantenere questo livello, la prossima area di supporto sarà attorno ai 18.400 punti. Al rialzo, il target più vicino in caso di rimbalzo sarà intorno ai 19.600 punti.

Fonte: xStation 5

Notizie Aziendali

Siemens Energy (ENR.DE) guadagna il 15% dopo che l'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni a medio termine, riportando ordini record e una perdita del quarto trimestre più contenuta, grazie alla crescente domanda di apparecchiature per la produzione di energia e alla ripresa nella sua divisione di turbine eoliche. Beneficiando dell'espansione dell'energia eolica, degli aggiornamenti delle reti e delle operazioni nelle centrali a gas, insieme al principale concorrente GE Vernova, Siemens Energy si è ripresa da una grande crisi legata a problemi di qualità in Siemens Gamesa. Vendendo asset, riducendo le perdite e aumentando il portafoglio ordini, le azioni dell'azienda sono più che triplicate quest'anno, rendendola il blue-chip tedesco con la miglior performance nel 2024.

RWE (RWE.DE) guadagna fino al 7,70% dopo che l'azienda ha annunciato un riacquisto di azioni da 1,5 miliardi di euro, citando le prospettive in calo per l'idrogeno e l'energia eolica offshore negli Stati Uniti dopo la rielezione di Donald Trump. Il riacquisto, che inizierà nel quarto trimestre e durerà 18 mesi, è una risposta alla pressione degli investitori per una revisione dell'allocazione del capitale, in un contesto di ritorni sfidanti per i progetti di energia pulita. Il CEO Markus Krebber ha sottolineato la necessità di riallocare i fondi quando i profili rischio-rendimento cambiano.

