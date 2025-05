Oggi i PMI Europa PMI americani del settore dei servizi in chiaroscuro, scende il dato rilevato da S&P Global che ha visto un PMI del settore dei servizi scendere di molto dai 54,4 a 50,8 mentre buono é stato il PMI di ISM che esce a 51,6 contro i 50,8 del dato precedente, quindi la lettura del settore dei servizi risulta poco chiara. Stamani l'uscita dei dati sui PMI europei potrebbe fornirci una lettura migliore della situazione delle imprese e del clima che si respira in Europa, soprattutto rispetto ai dazi commerciali, una situazione che potrebbe pesare nei prossimi mesi. Ieri la trimestrale di Palantir esce bene, fatturato che batte le stime e guidance per il 2025 prevista in forte rialzo.



DAX VERSO NUOVI MASSIMI STORICI?



Il trend non mente, la dinamica dei prezzi é assolutamente rialzista e abbiamo la possibilitá di vedere un nuovo massimo storico per il Dax qualora si dovesse proseguire con questa dinamica. Attenzione peró a come si stanno muovendo i prezzi in quanto da inizio gennaio il Dax ha fatto ben 3 movimenti lunghi, uno da +18%, seguito da un -19%, poi l'ultimo e attuale movimento che supera di netto il +20% presentando cosí una volatilitá veramente estrema rispetto a quanto vediamo su mercati sani al rialzo. La situazione dal punto di vista tecnico risulta particolarmente estrema, soprattutto sul Dax in quanto altri indici come gli americani o altri indici europei risultano sicuramente meno forti al rialzo rispetto l'indice tedesco. Molto probabilmente, vista l'entitá di quest'ultimo rialzo, potremmo assistere anche ad un ridimensionamento della situazione tecnica, pertanto facciamo attenzione ad un eventuale rottura al rialzo in quanto potrebbe essere seguita da movimenti ad alta volatilitá.



PMI SERVIZI EURO VERSO IL RALLENTAMENTO



Oggi i dati sui PMI in Europa, dati che potrebbero vedere l'Italia con il dato migliore rispetto alle altre economie europee. La peggiore al momento la Francia che ha il dato sui servizi ben al di sotto dei 50 cosi come la Germania. Italia e Spagna si ritrovano invece con un dato ancora superiore alla zona dei 50, quindi non si prevede un rallentamento del settore stando ai dati e alle stime degli operatori. Il dato aggregato europeo previsto in calo a 49,7, in pratica si attende in netto calo e andrebbe a rompere al ribasso la famigerata zona dei 50 che separa la crescita economica dal rallentamento.



PETROLIO SUI MINIMI



Facciamo attenzione al petrolio sui minimi dal 2021 in quanto un suo deprezzamento solitamente coincide con periodi di forte rallentamento economico. A parte la decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione, il problema del petrolio é strutturale in quanto la sua dinamica dei prezzi é ribassista oramai da settembre 2023, intervallando fasi rialziste e ribassiste ma sempre chiuse all'interno di una tendenza assolutamente ribassista. Rotti i minimi in area 65 dollari al barile, raggiunge i 55 dollari, un ribasso fortissimo che potrebbe riassestare il prezzo del petrolio nel corso delle prossime settimane. Inoltre il brutto segnale arriva dalla chiusura mensile che di fatto risulta voler puntare verso ulteriori minimi, il che confermerebbe un calo della domanda globale. PMI americani del settore dei servizi in chiaroscuro, scende il dato rilevato da S&P Global che ha visto un PMI del settore dei servizi scendere di molto dai 54,4 a 50,8 mentre buono é stato il PMI di ISM che esce a 51,6 contro i 50,8 del dato precedente, quindi la lettura del settore dei servizi risulta poco chiara. Stamani l'uscita dei dati sui PMI europei potrebbe fornirci una lettura migliore della situazione delle imprese e del clima che si respira in Europa, soprattutto rispetto ai dazi commerciali, una situazione che potrebbe pesare nei prossimi mesi. Ieri la trimestrale di Palantir esce bene, fatturato che batte le stime e guidance per il 2025 prevista in forte rialzo.Il trend non mente, la dinamica dei prezzi é assolutamente rialzista e abbiamo la possibilitá di vedere un nuovo massimo storico per il Dax qualora si dovesse proseguire con questa dinamica. Attenzione peró a come si stanno muovendo i prezzi in quanto da inizio gennaio il Dax ha fatto ben 3 movimenti lunghi, uno da +18%, seguito da un -19%, poi l'ultimo e attuale movimento che supera di netto il +20% presentando cosí una volatilitá veramente estrema rispetto a quanto vediamo su mercati sani al rialzo. La situazione dal punto di vista tecnico risulta particolarmente estrema, soprattutto sul Dax in quanto altri indici come gli americani o altri indici europei risultano sicuramente meno forti al rialzo rispetto l'indice tedesco. Molto probabilmente, vista l'entitá di quest'ultimo rialzo, potremmo assistere anche ad un ridimensionamento della situazione tecnica, pertanto facciamo attenzione ad un eventuale rottura al rialzo in quanto potrebbe essere seguita da movimenti ad alta volatilitá.Oggi i dati sui PMI in Europa, dati che potrebbero vedere l'Italia con il dato migliore rispetto alle altre economie europee. La peggiore al momento la Francia che ha il dato sui servizi ben al di sotto dei 50 cosi come la Germania. Italia e Spagna si ritrovano invece con un dato ancora superiore alla zona dei 50, quindi non si prevede un rallentamento del settore stando ai dati e alle stime degli operatori. Il dato aggregato europeo previsto in calo a 49,7, in pratica si attende in netto calo e andrebbe a rompere al ribasso la famigerata zona dei 50 che separa la crescita economica dal rallentamento.Facciamo attenzione al petrolio sui minimi dal 2021 in quanto un suo deprezzamento solitamente coincide con periodi di forte rallentamento economico. A parte la decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione, il problema del petrolio é strutturale in quanto la sua dinamica dei prezzi é ribassista oramai da settembre 2023, intervallando fasi rialziste e ribassiste ma sempre chiuse all'interno di una tendenza assolutamente ribassista. Rotti i minimi in area 65 dollari al barile, raggiunge i 55 dollari, un ribasso fortissimo che potrebbe riassestare il prezzo del petrolio nel corso delle prossime settimane. Inoltre il brutto segnale arriva dalla chiusura mensile che di fatto risulta voler puntare verso ulteriori minimi, il che confermerebbe un calo della domanda globale.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.