DE40: DAX selling pressure intensifies near the ATH 🔔

L'indice tedesco DAX sta registrando lievi cali nella prima parte della giornata, perdendo lo 0,25% a 18.650 punti. Tuttavia, i livelli attuali dell'indice sono vicini ai massimi storici, appena sotto i 18.900 punti. Anche la sessione più ampia del mercato europeo rimane relativamente invariata. I maggiori guadagni si registrano negli indici di Spagna, Francia e Italia (0,20-0,30%), mentre i maggiori cali si verificano in Austria e Polonia (0,80-0,90%). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La volatilità nella prima parte della giornata è stata parzialmente limitata dal fatto che i mercati di Giappone e Cina rimangono chiusi a causa di una festività . Tuttavia, avvicinandosi all'apertura della sessione cash statunitense, si stanno verificando movimenti più significativi. Oggi, stiamo osservando in particolare cali del dollaro statunitense, che viene venduto dagli investitori in previsione del primo taglio dei tassi di interesse alla riunione di mercoledì. DAX (intervallo D1) L'indice tedesco è in calo dello 0,25%, sebbene questo sia minore considerando le ultime tre sessioni rialziste prima del fine settimana. Attualmente, i rialzisti hanno bisogno di circa l'1,00% di guadagni per ritestare il limite superiore del canale di consolidamento a 18.900 punti. Questo livello è stato testato più volte negli ultimi mesi, e una rottura decisiva potrebbe indicare un potenziale per guadagni molto più grandi. Sul lato negativo, il livello di supporto chiave da difendere è intorno ai 18.400 punti. Notizie Aziendali Volkswagen (VOW1.DE) in calo dell'1,00%: Il sentiment degli investitori nei confronti della casa automobilistica tedesca rimane negativo. Volkswagen prevede un secondo semestre del 2024 altrettanto difficile dopo un primo semestre relativamente positivo. "Siamo consapevoli che molti mercati si stanno attualmente raffreddando", ha dichiarato Carsten Intra, CEO di Volkswagen Commercial Vehicles, alla fiera IAA Transportation di Hannover. "Il secondo semestre sarà impegnativo." Il titolo Rexel (RXL.FR) è in rialzo di oltre il 10,00% a lunedì dopo che la società ha annunciato di aver respinto un'offerta di acquisizione di circa 9,4 miliardi di dollari da parte della società QXO (QXO.O) del miliardario Brad Jacobs. L'offerta valutava l'azienda tra i 28,00 e i 28,40 euro per azione, a fronte di un prezzo attuale di circa 25,20 euro, ed è stata considerata dal consiglio di amministrazione di Rexel come sottostimante il valore della società . Andrea Orcel, CEO di UniCredit (UCG.IT), ha espresso il suo sostegno per una fusione con Commerzbank (CBK.DE). Secondo Orcel, l'unione delle due banche potrebbe creare un significativo valore aggiunto per tutte le parti coinvolte (stakeholder), dando vita a un competitor molto più forte nel mercato bancario tedesco. Le due istituzioni finanziarie hanno una sovrapposizione minima di attività , e ciò porterebbe alla creazione di una banca «che si integra bene geograficamente ed è ben bilanciata in termini di clientela retail e corporate».

