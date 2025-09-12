DE40: I mercati europei attendono la decisione della Federal Reserve

I mercati finanziari europei stanno vivendo oggi un’ondata di pessimismo. I futures sull’indice DE40 sono in calo di oltre lo 0,4%, mentre l’EU50 arretra di oltre lo 0,8%. Anche i futures su FRA40 e ITA40 sottoperformano, con perdite rispettivamente intorno allo 0,9% e allo 0,8%. Il mercato sta reagendo ai dati odierni sull’inflazione in Germania e all’attesa della decisione della Federal Reserve statunitense sui tassi di interesse.

I dati tedeschi mostrano che l’inflazione al consumo (CPI) è aumentata del 2,2% su base annua, in linea con le previsioni, e dello 0,1% su base mensile, anch’esso in linea con le attese. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) è cresciuto del 2,1% a/a e dello 0,1% m/m. Sebbene l’inflazione resti stabile, gli investitori temono che ulteriori rialzi dei prezzi possano influenzare le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea.

Nel contesto delle aspettative di politica monetaria, gli investitori attendono con impazienza la decisione della Federal Reserve statunitense sui tassi di interesse. La Fed dovrebbe orientarsi verso un ulteriore allentamento monetario, che potrebbe avere ripercussioni sui mercati finanziari globali.

Fonte: xStation5

Volatilità osservata nel mercato europeo più ampio

Fonte: xStation

L’indice tedesco DE40 è in calo dello 0,4% nella seduta odierna e scambia molto vicino a un livello di supporto definito dalla media mobile esponenziale a 100 giorni (curva arancione nel grafico). Quest’area funge da supporto tecnico, contribuendo a limitare ulteriori ribassi. Tuttavia, il sentiment di mercato resta cauto, poiché la prossima decisione della Federal Reserve, attesa per la prossima settimana, potrebbe influenzare in modo significativo il sentiment globale, compresi gli indici europei.

Fonte: xStation

