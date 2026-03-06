Le azioni RyanAir sotto pressione a causa del conflitto in Medio Oriente 📉

Le azioni di Ryanair Holdings (RYAAY.US) sono già scese di oltre il 10% dai recenti massimi e registrano un leggero calo nel pre-market negli Stati Uniti, insieme ad altri titoli del settore viaggi e ospitalità.

Innanzitutto, il mercato sta prezzando il rischio di una domanda più debole per le rotte della compagnia durante la stagione estiva, a causa delle preoccupazioni legate alla situazione della sicurezza e alla possibile perdita di rotte in Medio Oriente e Turchia. Anche le prospettive per i viaggi verso Cipro, Turchia, Egitto o persino le isole greche (Mar Egeo; Mediterraneo orientale) sono diventate più incerte. Una possibile stagione turistica più debole nel 2026, unita alla pressione dell’aumento dei prezzi del carburante per jet e a consumatori più cauti (che potrebbero preferire vacanze più brevi), pesa sul sentiment nonostante i risultati molto solidi recentemente pubblicati dalla società.

Un forte inizio d’anno non basta?

Febbraio ha confermato che la domanda per i servizi Ryanair all’inizio dell’anno è rimasta eccezionalmente forte. La compagnia ha trasportato 13,3 milioni di passeggeri, pari a una crescita del 6% su base annua e un’accelerazione evidente rispetto ai 12,7 milioni di gennaio. Si tratta di un segnale importante, perché Ryanair non solo continua a crescere anno su anno, ma mantiene anche un inizio di 2026 molto forte.

È importante notare che l’aumento del traffico non è avvenuto a scapito dell’utilizzo degli aeromobili. Il load factor è rimasto su livelli elevati, 92%, stabile su base annua e in miglioramento rispetto al 91% di gennaio. In pratica, questo riflette un mix operativo molto sano: più passeggeri, più voli e aeromobili quasi completamente pieni.

Ryanair sta espandendo le proprie operazioni in modo controllato ed economicamente razionale. A febbraio la compagnia ha operato oltre 75.000 voli, rispetto ai 73.000 di gennaio, confermando un aumento della capacità e la disponibilità ad assorbire una domanda forte. Nel modello Ryanair questo è particolarmente importante, perché il vantaggio competitivo non deriva solo dai prezzi bassi dei biglietti, ma anche dalla capacità di allocare rapidamente capacità aggiuntiva dove domanda e redditività sono più elevate.

Il modello di business di Ryanair continua a beneficiare di un vantaggio strutturale sui costi, difficile da replicare per i concorrenti in Europa. Nell’esercizio fiscale terminato a marzo 2025, la compagnia ha trasportato 200,2 milioni di passeggeri, con una crescita del 9% su base annua, diventando la prima compagnia aerea europea a superare i 200 milioni di passeggeri in un singolo anno. Non si tratta solo di una questione di scala: dimostra che il modello ultra-low-cost continua a funzionare anche in un contesto competitivo e di costi più complesso.

Dal punto di vista strategico, Ryanair rimane il punto di riferimento per l’aviazione low cost in Europa. Essendo oggi la più grande compagnia aerea low-fare al mondo per traffico passeggeri, gli investitori iniziano a considerarla non più come una compagnia aerea tradizionale, ma come un operatore di mobilità di massa a livello europeo. Questa posizione offre un notevole potere negoziale con aeroporti, fornitori di servizi e, indirettamente, con i concorrenti.

I dati dei primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2026 confermano questa dinamica. Il traffico passeggeri è aumentato del 4% su base annua, raggiungendo 166,5 milioni, indicando che la crescita non dipende da un singolo mese forte, ma fa parte di un trend più ampio. Ryanair continua a generare scala, che nel suo modello di business si traduce generalmente in forte leva operativa.

Un altro segnale positivo per il mercato è stato l’aggiornamento al rialzo delle previsioni di traffico per l’esercizio 2026. La società ora prevede 208 milioni di passeggeri, rispetto alla precedente stima di 207 milioni, pari a una crescita annua del 4%. Tuttavia, gli investitori temono che la guerra con l’Iran possa compromettere significativamente questo obiettivo nei prossimi mesi.

Un altro elemento chiave nella storia di Ryanair è Boeing. Una migliore disponibilità delle consegne di aeromobili Boeing consente alla compagnia di aumentare la capacità più rapidamente e sfruttare la forte domanda durante i periodi di picco dei viaggi. Per Ryanair, la flotta non è solo un asset, ma uno strumento strategico per guadagnare quote di mercato.

Ryanair continua quindi a eseguire il proprio modello di business quasi in modo perfetto: il traffico passeggeri cresce, i load factor restano molto elevati, il numero di voli aumenta, la scala raggiunge livelli record e le prospettive annuali sono state riviste al rialzo. Tuttavia, il conflitto in Medio Oriente introduce nuovi fattori di rischio.

Analisi tecnica

Le azioni Ryanair stanno registrando un forte calo e sono scese sotto la media mobile di lungo periodo EMA200 (linea rossa). L’ultima volta che il titolo è sceso sotto questo livello è stato ad aprile 2025, quando la correzione ha raggiunto quasi il 30% rispetto alla media mobile.

I principali livelli di supporto sembrano ora situarsi intorno a 60 dollari per azione, seguiti da 55 dollari, dove in passato si sono verificate importanti reazioni dei prezzi.

Fonte: xStation5