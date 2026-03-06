Le azioni RyanAir sotto pressione a causa del conflitto in Medio Oriente 📉

Le azioni di Ryanair Holdings (RYAAY.US) sono già scese di oltre il 10% dai recenti massimi e registrano un leggero calo nel pre-market negli Stati Uniti, insieme ad altri titoli del settore viaggi e ospitalità.
Innanzitutto, il mercato sta prezzando il rischio di una domanda più debole per le rotte della compagnia durante la stagione estiva, a causa delle preoccupazioni legate alla situazione della sicurezza e alla possibile perdita di rotte in Medio Oriente e Turchia. Anche le prospettive per i viaggi verso Cipro, Turchia, Egitto o persino le isole greche (Mar Egeo; Mediterraneo orientale) sono diventate più incerte. Una possibile stagione turistica più debole nel 2026, unita alla pressione dell’aumento dei prezzi del carburante per jet e a consumatori più cauti (che potrebbero preferire vacanze più brevi), pesa sul sentiment nonostante i risultati molto solidi recentemente pubblicati dalla società.
Un forte inizio d’anno non basta?
Febbraio ha confermato che la domanda per i servizi Ryanair all’inizio dell’anno è rimasta eccezionalmente forte. La compagnia ha trasportato 13,3 milioni di passeggeri, pari a una crescita del 6% su base annua e un’accelerazione evidente rispetto ai 12,7 milioni di gennaio. Si tratta di un segnale importante, perché Ryanair non solo continua a crescere anno su anno, ma mantiene anche un inizio di 2026 molto forte.
È importante notare che l’aumento del traffico non è avvenuto a scapito dell’utilizzo degli aeromobili. Il load factor è rimasto su livelli elevati, 92%, stabile su base annua e in miglioramento rispetto al 91% di gennaio. In pratica, questo riflette un mix operativo molto sano: più passeggeri, più voli e aeromobili quasi completamente pieni.
Ryanair sta espandendo le proprie operazioni in modo controllato ed economicamente razionale. A febbraio la compagnia ha operato oltre 75.000 voli, rispetto ai 73.000 di gennaio, confermando un aumento della capacità e la disponibilità ad assorbire una domanda forte. Nel modello Ryanair questo è particolarmente importante, perché il vantaggio competitivo non deriva solo dai prezzi bassi dei biglietti, ma anche dalla capacità di allocare rapidamente capacità aggiuntiva dove domanda e redditività sono più elevate.
Il modello di business di Ryanair continua a beneficiare di un vantaggio strutturale sui costi, difficile da replicare per i concorrenti in Europa. Nell’esercizio fiscale terminato a marzo 2025, la compagnia ha trasportato 200,2 milioni di passeggeri, con una crescita del 9% su base annua, diventando la prima compagnia aerea europea a superare i 200 milioni di passeggeri in un singolo anno. Non si tratta solo di una questione di scala: dimostra che il modello ultra-low-cost continua a funzionare anche in un contesto competitivo e di costi più complesso.
Dal punto di vista strategico, Ryanair rimane il punto di riferimento per l’aviazione low cost in Europa. Essendo oggi la più grande compagnia aerea low-fare al mondo per traffico passeggeri, gli investitori iniziano a considerarla non più come una compagnia aerea tradizionale, ma come un operatore di mobilità di massa a livello europeo. Questa posizione offre un notevole potere negoziale con aeroporti, fornitori di servizi e, indirettamente, con i concorrenti.
I dati dei primi nove mesi dell’esercizio fiscale 2026 confermano questa dinamica. Il traffico passeggeri è aumentato del 4% su base annua, raggiungendo 166,5 milioni, indicando che la crescita non dipende da un singolo mese forte, ma fa parte di un trend più ampio. Ryanair continua a generare scala, che nel suo modello di business si traduce generalmente in forte leva operativa.
Un altro segnale positivo per il mercato è stato l’aggiornamento al rialzo delle previsioni di traffico per l’esercizio 2026. La società ora prevede 208 milioni di passeggeri, rispetto alla precedente stima di 207 milioni, pari a una crescita annua del 4%. Tuttavia, gli investitori temono che la guerra con l’Iran possa compromettere significativamente questo obiettivo nei prossimi mesi.
Un altro elemento chiave nella storia di Ryanair è Boeing. Una migliore disponibilità delle consegne di aeromobili Boeing consente alla compagnia di aumentare la capacità più rapidamente e sfruttare la forte domanda durante i periodi di picco dei viaggi. Per Ryanair, la flotta non è solo un asset, ma uno strumento strategico per guadagnare quote di mercato.
Ryanair continua quindi a eseguire il proprio modello di business quasi in modo perfetto: il traffico passeggeri cresce, i load factor restano molto elevati, il numero di voli aumenta, la scala raggiunge livelli record e le prospettive annuali sono state riviste al rialzo. Tuttavia, il conflitto in Medio Oriente introduce nuovi fattori di rischio.
Analisi tecnica
Le azioni Ryanair stanno registrando un forte calo e sono scese sotto la media mobile di lungo periodo EMA200 (linea rossa). L’ultima volta che il titolo è sceso sotto questo livello è stato ad aprile 2025, quando la correzione ha raggiunto quasi il 30% rispetto alla media mobile.
I principali livelli di supporto sembrano ora situarsi intorno a 60 dollari per azione, seguiti da 55 dollari, dove in passato si sono verificate importanti reazioni dei prezzi.
Fonte: xStation5
Azione della settimana: Broadcom, guidata dall'intelligenza artificiale, stabilisce nuovi record
Gli indici cercano di mantenere la ripresa nonostante l'aumento del prezzo del petrolio🗽Le azioni Broadcom salgono
📀Coinbase e MicroStrategy salgono mentre Trump sfida le banche di Wall Street
US OPEN: Wall Street sostenuta da dati solidi e sentiment in evoluzione
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.