DE40: Il DAX tedesco apre a un nuovo massimo storico, le azioni di Mercedes-Benz scivolano🔔

DAX tedesco apre a livelli record, azioni Mercedes-Benz in calo

I prezzi alla produzione tedeschi sono calati dello 0,8% su base annua ad agosto.

Situazione generale del mercato:

I mercati europei prendono una piccola pausa dopo l'impressionante rally post-FED. Il DAX tedesco è attualmente in aumento dello 0,2%, così come il FTSE 100 britannico. Allo stesso tempo, il CAC40 francese sta perdendo lo 0,4%. Il DAX oscilla intorno ai livelli massimi storici. L'attenzione degli investitori sarà principalmente focalizzata sui dati canadesi, poiché i dati europei sono già disponibili. I dati britannici di questa mattina includono un aumento dell'1% delle vendite al dettaglio ad agosto, portando a un aumento annuo del 2,5%, superando la previsione dell'1,4%. Il sentimento dei consumatori di settembre è sceso al livello più basso da gennaio.

Fonte: xStation

Indice tedesco DAX e notizie aziendali

DAX a nuovi massimi, ma tenuta incerta

L'indice tedesco DE40 sta attualmente scambiando sui massimi di ieri. La domanda principale è se il DAX riuscirà a mantenere questo livello. Il primo supporto è posizionato sul precedente massimo di 18.987,7 punti. Il prossimo supporto chiave potrebbe essere il picco di metà luglio a 18.861 punti. La rottura di questi due livelli potrebbe aprire la strada agli orsi per testare il supporto del 23,6% o addirittura le medie mobili a 50 e 100 giorni. Al momento, gli oscillatori stanno dando spazio ai rialzisti per un ulteriore rialzo, con il MACD in crescita e l'RSI che si consolida vicino ai livelli di ipervenduto. (Fonte: xStation)

Notizie aziendali

Mercedes-Benz Group (MBG.DE): Le azioni del gruppo automobilistico tedesco sono scese fino al 7,7%, raggiungendo un minimo di quasi due anni, e attualmente vengono scambiate a 55 euro per azione. La società ha citato la debolezza in Cina come principale motivo dell'avvertimento sugli utili. Mercedes si aspetta ora un rendimento sulle vendite rettificato per la divisione Auto dal 7,5% all'8,5%, in calo rispetto alla precedente previsione del 10-11%. L'EBIT e il flusso di cassa libero dell'attività industriale dell'azienda dovrebbero ora essere significativamente inferiori al livello dell'anno precedente. Analisti di RBC e Jefferies si sono dichiarati sorpresi dall'entità del taglio, con Jefferies che ha sottolineato come la riduzione di 250 punti base della guidance sul margine sia dovuta principalmente alla Cina.

Deutsche Post AG (DPW.DE): Le azioni di Deutsche Post scambiano in calo del 2,4%. Il calo potrebbe essere legato all'avvertimento dell'operatore statunitense FedEx sul rallentamento degli affari e ai risultati trimestrali deludenti. FedEx ha riportato un utile per azione rettificato di $ 3,60, ben al di sotto delle aspettative degli analisti di $ 4,77. La società ha inoltre abbassato le previsioni sugli utili per l'intero anno a $ 20-21 per azione. Queste notizie potrebbero avere un impatto su altre società di consegna europee come IDS, PostNL, Bpost, Poste Austrian e Poste Italiane.



Altre notizie provenienti da singole società nell'indice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP