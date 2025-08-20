DE40: Indebolimento del sentiment, il settore della difesa pesa sugli indici

Gli indici europei proseguono il calo degli ultimi giorni. Le valutazioni degli indici sono sotto pressione sia dal settore della difesa europeo sia dal comparto tecnologico statunitense, che ha registrato una correzione significativa dall’inizio di questa settimana. Dall’inizio della settimana si osservano piccoli ma costanti ribassi negli indici europei. Le cause sono da ricercare nella parziale delusione dei mercati riguardo alle conferenze di pace che coinvolgono il Presidente degli Stati Uniti, nel peggioramento delle prospettive macroeconomiche e, più recentemente, nel deprezzamento delle società del settore difesa. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’industria della difesa teme un calo degli ordini qualora i negoziati di pace avessero successo. Inoltre, la situazione degli indici europei è aggravata dai dati economici e dalle notizie provenienti da oltreoceano. In Germania, i prezzi alla produzione sono scesi dell’1,5% su base annua, segnalando un indebolimento del settore industriale, mentre il Regno Unito deve fare i conti con un’inflazione in crescita al 3,8%. Si tratta di un aumento rispetto al 3,6% del mese precedente e superiore alle attese, fissate al 3,7%. Un ulteriore fattore che contribuisce al calo dei mercati europei è stato il sell-off di ieri nel settore tecnologico statunitense, che potrebbe segnalare un cambiamento nel sentiment degli investitori. Nella sessione di ieri, NVIDIA ha perso il 3,5%, Palantir oltre il 9%. Anche Microsoft, Tesla e Apple hanno registrato ribassi: tutte società chiave del gruppo delle Magnificent 7. DE40 (D1) Il canale di consolidamento in restringimento si avvicina alla sua chiusura. Entro una settimana il mercato dovrebbe decidere la direzione futura della valutazione dell’indice tedesco. In caso di ribassi, il primo livello di supporto sarà a quota 24.000, dove si trovano la EMA50 e la linea di tendenza rialzista. La successiva zona di supporto molto forte sarà intorno a 23.500, dove si collocano la EMA100 e i limiti superiori della precedente fase di consolidamento. Se invece il mercato troverà motivi per salire, la resistenza per il prezzo sarà rappresentata dal massimo storico a 24.757. Company News: Difesa: continua il deprezzamento delle aziende del settore, poiché i mercati vedono una prospettiva reale di fine della guerra in Ucraina. Ciò rappresenta una minaccia per le valutazioni delle società della difesa. Rheinmetall perde l’1,5% ed è già calata di circa il 20% dal mese di maggio.

TAG Immobilien: la società ha effettuato un’emissione di 12,5 milioni di nuove azioni, con conseguente calo del prezzo del 3%.

K+S: una raccomandazione negativa di Berenberg ha portato a un ribasso del titolo di oltre il 4%.

Stellantis: Bernstein ha abbassato il target price delle azioni a 11,70 dollari. Il titolo scende di circa l’1%

