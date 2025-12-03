DE40: L'Europa mantiene un consolidamento ristretto

Punti chiave Il mercato europeo registra una lieve crescita all’interno di una stretta fase di consolidamento

Il PMI dei servizi nell’Eurozona supera le aspettative

Piccolo sollievo per l’industria della difesa

Il “reset” di Hugo Boss porta il prezzo delle azioni a nuovi minimi

I mercati europei continuano una moderata correzione al rialzo durante la sessione di mercoledì. Dati macroeconomici moderatamente positivi permettono ai grafici di mantenere le valutazioni attuali, in attesa di uno stimolo di crescita più significativo. Il mercato europeo resta influenzato dai negoziati di pace e dalla competizione economica con USA e Cina. A guidare la crescita è ancora una volta il contratto sull’indice spagnolo, che domina gli incrementi, guadagnando oltre l’1,6%. Anche i contratti ITA40 e W20 registrano performance moderate, con rialzi rispettivamente intorno allo 0,5% e allo 0,2%. Altri indici mostrano movimenti non superiori allo 0,1%. Gli investitori europei osservano i negoziati di pace sull’Ucraina con una combinazione di ansia e incredulità. Un altro round di trattative si è rivelato improduttivo, supportando così le valutazioni delle aziende del settore difesa. Dati macroeconomici:

I dati PMI dei servizi per Eurozona e Regno Unito sono stati pubblicati, superando in gran parte le aspettative. Spagna: 55,6 (Previsto: 56,1)

Italia: 55 (Previsto: 54)

Germania: 53,1 (Previsto: 52,7)

Regno Unito: 51,3 (Previsto: 50,5) Le principali economie europee mostrano ancora buone condizioni nei settori dei servizi, con una tendenza alla crescita sostenuta. Tuttavia, emergono preoccupazioni sulla sostenibilità di questo slancio, tra costi in aumento e condizioni più deboli in altri settori dell’economia. DE40 (D1) Il prezzo sul grafico ha recuperato parte delle perdite dai minimi locali, mantenendo una stretta fase di consolidamento tra ~23.900 e ~23.450 nelle ultime sessioni. Le medie EMA50, EMA100 e il livello FIBO50 si sono confermate come resistenze solide per i compratori, mentre il livello FIBO 78,6 ha agito efficacemente da supporto. L’appiattimento del MACD, un RSI moderato e il momentum delle medie leggermente favorevoli ai compratori potrebbero dare spazio a un superamento del livello FIBO50 per testare l’ultima trendline (rossa). Company news: Negoziati improduttivi: L’assenza di accordi nonostante i successivi round di trattative sostiene le valutazioni delle aziende europee della difesa. Rheinmetall (RHM.DE) +1,5%; Hensoldt (HEN.DE) +1%; Leonardo (LDO.IT) +1%.

Airbus (AIR.DE): Il produttore di aeromobili ha confermato le previsioni di performance nonostante recenti problemi tecnici sui suoi velivoli. Questo ha rassicurato gli investitori, con un aumento del prezzo del titolo del 3%.

Hugo Boss (BOSS.DE): Il gigante tedesco della moda ha annunciato un “reset” del brand, con maggiore focus sui prodotti femminili. La direzione ha anche avvertito di risultati significativamente peggiori per il prossimo anno, conseguenza della nuova strategia. Il prezzo del titolo è sceso di oltre il 10%.

Infineon (IFX.DE): La società tecnologica tedesca ha concluso una disputa legale sui diritti di brevetto. Sebbene il procedimento sia terminato in perdita, sono stati eliminati diversi rischi per l’azienda. Il prezzo del titolo è salito di oltre il 2,5%.

Fraport (FRA.DE): L’operatore aeroportuale ha ricevuto una serie di raccomandazioni d’investimento positive, con un aumento del prezzo del titolo dell’1,5%.

