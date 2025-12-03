Grafico del giorno: AUDUSD (03.12.2025)

L’AUDUSD continua la sua corsa, guadagnando un ulteriore 0,3% in un contesto di debolezza generale del dollaro e alla luce dell’ultimo dato sul PIL australiano. I dati sono risultati inferiori alle attese, ma hanno evidenziato pressioni inflazionistiche in costante crescita, rafforzando le scommesse del mercato su una RBA più aggressiva.
L’AUDUSD ha difeso oggi il livello Fibonacci 50,0 (intorno a 0,656), avvicinandosi attualmente al test della prossima resistenza intorno a 0,658-0,659, che coincide con il livello Fibonacci 61,8. Se le preoccupazioni per un ulteriore rallentamento economico in Cina non dovessero prevalere sui differenziali dei tassi di interesse, la coppia dovrebbe rimanere saldamente sopra l’EMA100 (viola scuro). Fonte: xStation5
Cosa influenza oggi l’AUDUSD?
Il PIL australiano è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale (2,1% annuo), trainato da solidi investimenti privati e consumi delle famiglie. Anche gli investimenti pubblici e la spesa governativa hanno sostenuto la crescita. Tra i fattori di rallentamento si segnalano riduzioni delle scorte e saldo commerciale negativo, con importazioni in aumento più rapido rispetto alle esportazioni. Le pressioni sui prezzi sono aumentate, guidate da energia, affitti, alimentari e costi del lavoro. Il dato è risultato inferiore alle attese (consenso Bloomberg: 0,7% t/t), ma lo sviluppo inflazionistico ben pronunciato conferma le aspettative di una RBA aggressiva, mentre la debolezza diffusa del dollaro contribuisce ulteriormente ai guadagni della coppia.
Lo spread tra i bond governativi australiani e statunitensi a 2 anni ha raggiunto il livello più alto dalla fine del 2017. La politica monetaria statunitense riflette sia un allentamento delle aspettative a breve termine sia una prospettiva più accomodante a lungo termine, legata alla possibile successione di Jerome Powell da parte di un candidato scelto da Trump, da annunciare all’inizio del 2026. Durante la notte, il Presidente Trump ha indicato il suo consigliere economico capo, Kevin Hassett, come “potenziale presidente della Fed”. I mercati vedono Hassett come uno dei candidati più favorevoli a tassi bassi nella lista non ufficiale, altrimenti dominata da attuali o ex funzionari della Fed.
L’AUD ha ricevuto ulteriore supporto dai dati sui servizi in Cina, superiori alle attese (PMI servizi: 52,1 vs 52 previsto). Il settore dei servizi cinese è cresciuto a novembre, seppur a un ritmo leggermente più lento (precedente: 52,6). I nuovi ordini e la domanda di esportazioni sono migliorati, supportati dal calo delle incertezze commerciali sino-statunitensi, ma l’occupazione ha continuato a contrarsi e i margini di profitto sono rimasti sotto pressione. I costi degli input sono aumentati per il nono mese consecutivo, mentre le aspettative future delle imprese si sono indebolite, evidenziando le sfide ancora presenti.
Lo spread tra i bond a 2 anni australiani e statunitensi è salito, nell’ultimo mese, al livello più alto dalla fine del 2017. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP
