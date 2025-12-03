Luce nei data center: Marvell punta sull'intelligenza artificiale

Marvell Technology ha sorpreso il mercato con una mossa strategica acquisendo la startup Celestial AI per 3,25 miliardi di dollari. Dopo l’annuncio, le azioni della società sono salite di circa il 9% nel premarket. L’acquisizione rafforza la posizione di Marvell nelle infrastrutture AI per data center grazie alla tecnologia Photonics Fabric, che consente la trasmissione dei dati tramite luce tra chip e memoria, aumentando la larghezza di banda, riducendo i consumi energetici e abbassando la latenza. Questo posiziona Marvell come concorrente diretto di aziende come Nvidia e Broadcom. Le previsioni finanziarie indicano che le tecnologie di Celestial potrebbero generare 500 milioni di dollari di ricavi annui entro la fine del 2028, arrivando a 1 miliardo l’anno successivo. Con il pieno sviluppo dei nuovi prodotti, Marvell prevede 10 miliardi di dollari di ricavi nel prossimo anno fiscale, con le vendite dei data center in crescita del 20-25% e i ricavi dei chip intorno al 20%. Photonics Fabric sta rivoluzionando i data center di nuova generazione, consentendo ai principali player, come gli hyperscaler, di scalare i sistemi AI a capacità molto elevate senza consumi energetici eccessivi. La tecnologia permette ai dati di fluire a velocità superiori a 100 terabyte al secondo all’interno di un singolo modulo CPO, eliminando i colli di bottiglia durante l’addestramento dei modelli AI. Ciò rende Marvell un attore significativo nelle infrastrutture AI e in grado di competere con le più grandi aziende del settore. Sul mercato si possono individuare due scenari possibili. In quello ottimistico, un rapido dispiegamento della tecnologia e una forte domanda dagli hyperscaler potrebbero portare le azioni MRVL sopra i 100 dollari, soprattutto con le vendite del Q4 previste a 2,2 miliardi. In quello pessimistico, ritardi normativi o forte concorrenza da parte di Nvidia e Broadcom potrebbero rallentare la crescita. Tuttavia, l’acquisizione di Celestial AI si allinea alla tendenza di consolidamento nel mercato dei chip AI e offre a Marvell l’opportunità di ritrovare slancio dopo un periodo difficile. Fonte: xStation5



