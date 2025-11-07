Shutdown prolungato 🚨

Le preoccupazioni per gli effetti del blocco del governo, i deboli dati diffusi dall’Università del Michigan e un generale ritiro dal rischio stanno portando a un’estensione della correzione a Wall Street.
I contratti sull’US100 perdono circa l’1,9%, mentre quelli su Russell e S&P 500 registrano cali superiori all’1,3%.
Dall’inizio della settimana si osserva un chiaro calo dell’appetito per il rischio da parte degli investitori e un deterioramento generale del sentiment. Il mercato ora non si accontenta più solo di spese in conto capitale e promesse da parte dei colossi tecnologici e dell’IA, ma si aspetta strategie di monetizzazione e ritorni sugli investimenti in una prospettiva di trimestri, non di anni.
La situazione è aggravata dal government shutdown negli Stati Uniti, già diventato il più lungo della storia. In passato episodi simili avevano avuto impatti limitati sull’economia, ma la situazione attuale appare più grave, come confermato dai commenti di Kevin Hassett, uno dei principali consiglieri economici della Casa Bianca, secondo cui gli effetti del blocco sono “molto peggiori del previsto”.
Un’opinione condivisa anche da Scott Bessent, che ritiene che gran parte dell’economia statunitense sia già, di fatto, in recessione. Anche lo Speaker della Camera, Johnson, ha espresso le stesse preoccupazioni. La mancanza di una rapida soluzione al problema di bilancio americano potrebbe spingere gli indici ancora più in basso se dovessero emergere ulteriori rischi.
Inoltre, il mercato ha preso conoscenza dei risultati del rapporto dell’Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori e sulle aspettative d’inflazione, che non contribuiscono certo a migliorare il clima. L’università ha segnalato un peggioramento del sentiment dei consumatori in tutti i segmenti, con un calo particolarmente marcato nelle “condizioni attuali”.
Questi dati risultano ancora più rilevanti in un contesto di accesso limitato alle informazioni macroeconomiche, proprio a causa del shutdown.
L’accumularsi di questi fattori sta portando gli indici statunitensi ai livelli più bassi da oltre un mese.
US100 (D1)
Fonte: xStation5
