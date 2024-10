DE40: L'automotive tedesca sotto i riflettori 📉

DAX sotto pressione, ma mantiene zone vicine ai massimi storici Il governo tedesco prevede di abbassare le stime di crescita del PIL per il 2024 a zero, rispetto alla precedente previsione dello 0,3%. Le aziende automobilistiche sono sotto pressione a causa di avvertimenti sugli utili. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Situazione generale del mercato: La sessione di lunedì sui mercati azionari europei porta a ribassi nella maggior parte degli indici azionari. Il DAX tedesco sta attualmente perdendo lo 0,35%. Il FTSE 100 britannico sta perdendo lo 0,51%. Allo stesso tempo, il CAC40 francese sta perdendo l'1,48%. L'attenzione degli investitori oggi si sposta sulle notizie aziendali, specialmente nel contesto della riduzione delle previsioni sugli utili da parte delle principali case automobilistiche europee. Inoltre, nonostante l'euforia in Cina, le aziende di moda non riescono a resistere ai ribassi. Volatility currently observed in the broad European market. Source: xStation Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'indice di riferimento tedesco DE40 sta negoziando quasi lo 0,10% in ribasso durante la sessione di lunedì. Nonostante le diminuzioni osservate, l'indice basato sui futures rimane sempre all'interno dei suoi picchi storici. I principali punti di supporto del ampio trend rialzista sembrano rimanere le zone dei recenti picchi e la media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu nel grafico). Fonte: xStation Notizie: Uno dei settori economici con le peggiori performance nella prima sessione di negoziazione di questa settimana è l'automotive. Ciò è dovuto al fatto che i principali rappresentanti di questo settore, tra cui Stellantis (STLAM.IT), Volkswagen (VOW1.DE) e Porsche (P911.DE), hanno emesso un avviso di profitto, abbassando le loro aspettative sui guadagni annuali. Ricordiamo che Mercedes-Benz (MBG.DE) e BMW (BMW.DE) avevano già ridotto i loro obiettivi all'inizio di questo mese. Stellantis ha dichiarato di accelerare i piani per ridurre le scorte negli Stati Uniti mentre l'industria globale continua a deteriorarsi e la concorrenza si intensifica. L'azienda è responsabile di marchi come Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat e Peugeot. Stellantis prevede margini di profitto operativo rettificati del 5,5% al 7,0%, in calo rispetto ai “doppia cifra”. Massive declines nelle valutazioni azionarie delle case automobilistiche in Europa, sconti sono stati osservati anche in Asia. Toyota Motor ha chiuso in calo del 7,6%, mentre Honda Motor è scesa del 7% e Nissan Motor ha registrato un calo del 6%. Le aziende sudcoreane Kia e Hyundai Motor sono scese di oltre il 4%. Nonostante un'altra ondata di ottimismo cinese, oggi anche le aziende del settore della moda non stanno resistendo ai cali, che erano state responsabili della maggior parte dei guadagni in Europa solo la settimana scorsa. Fonte: xStation Altre notizie provenienti da singole aziende nell'indice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP. Â

