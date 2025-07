Grafico del giorno - Ethereum (30.07.2025)

Ieri, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha approvato la creazione e il rimborso di quote di ETF su Bitcoin ed Ethereum in forma “in-kind”, ovvero con la possibilità per gli investitori di scambiare direttamente criptovalute con quote di ETF e viceversa, senza passare da regolamenti in contanti. La decisione è entrata in vigore a seguito di una votazione avvenuta il 29 luglio 2025. Questo cambiamento — allineato al modello standard usato negli ETF basati su materie prime — mira a migliorare l’efficienza del capitale, ridurre il carico fiscale per gli investitori istituzionali, restringere gli spread denaro-lettera e aumentare la liquidità nel mercato crypto. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Si tratta di un passo avanti significativo nel funzionamento degli ETF crypto, che li avvicina sempre più agli ETF tradizionali. Gli analisti si aspettano un afflusso di nuovi capitali istituzionali e l’arrivo di nuovi prodotti basati su altcoin come Solana o Cardano, progettati sin dall’inizio per operare con regolamento in-kind. Ethereum supera Bitcoin: afflussi di capitale e impennata del prezzo

Nelle ultime settimane, Ethereum ha guadagnato terreno e ora rivaleggia con Bitcoin in termini di popolarità. L’adozione istituzionale sta accelerando, con aziende quotate come BitMine Immersion e SharpLink che destinano fondi significativi all’acquisto di ETH. Unita ad afflussi record negli ETF, al crescente interesse per lo staking e a un contesto regolatorio favorevole, la dinamica positiva di Ethereum si riflette nella sua valutazione in forte crescita. Dall’inizio di luglio, ETH è salito del 55% fino a quota $3.822, pur restando sotto il massimo storico di oltre $4.800.

