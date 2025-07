DE40: Le minacce tariffarie pesano sul sentiment europeo mentre le case automobilistiche svendono (14.07.2025)

Il mercato azionario europeo ha esteso le perdite oggi in risposta alla dichiarazione unilaterale di Donald Trump, che ha imposto dazi del 30% su tutti i beni europei a partire dal 1° agosto. La maggior parte dei principali indici è in territorio negativo, con il DAX tedesco che guida le perdite (-0,85%) a causa dell’elevata esposizione del settore industriale tedesco alle imposte americane. Anche il CAC40 francese (-0,4%), il FTSE MIB italiano (-0,05%), lo SMI svizzero (-0,2%) e l’IBX35 spagnolo (-0,25%) registrano cali, mentre fanno eccezione il FTSE 100 britannico (+0,4%) e il WIG20 polacco (+0,2%). L’Unione Europea ha avvertito che la minaccia del presidente Trump potrebbe porre fine di fatto al commercio transatlantico, rendendo i livelli attuali di scambi “quasi impossibili”. Con un valore di scambi UE-USA pari a quasi 1.700 miliardi di euro lo scorso anno, il blocco sta spingendo per una soluzione negoziata e ha rinviato i dazi di ritorsione previsti su 25 miliardi di dollari di esportazioni statunitensi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Tra i settori dell’Euro Stoxx 600, i titoli dei beni di consumo discrezionali registrano le perdite maggiori, in particolare il settore automobilistico tedesco (BMW: -1,75%, Mercedes-Benz: -1,5%, Volkswagen: -1,45%, Porsche: -1%), così come i principali titoli tecnologici tedeschi (SAP: -1,4%, Infineon: -1,9%). Debolezza simile si osserva anche nei titoli francesi del lusso (LVMH: -1,6%, Kering: -1,2%, Dior: -1,75%). Fanno eccezione, oltre alle aziende legate all’energia, alcuni grandi titoli del settore sanitario che mostrano maggiore resilienza (AstraZeneca: +1,4%, Sanofi: +0,17%, Bayer: +0,6%, Novo Nordisk: +0,1%). I titoli dei beni di consumo discrezionali subiscono oggi i colpi più duri, con le case automobilistiche in testa alle perdite a seguito della mossa aggressiva di Trump riguardo ai dazi sui beni europei.

Fonte: Bloomberg Finance LP Andamento odierno delle società quotate sul DAX

Fonte: Bloomberg Finance LP DE40 (D1)

I futures sul DAX sono in calo per la terza seduta consecutiva, appesantiti dai dazi del 30% sui beni europei annunciati da Donald Trump lo scorso sabato. Il contratto DE40 ha ora raggiunto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, che funge da supporto chiave. Vale la pena notare che il contratto è sceso solo brevemente al di sotto della media mobile esponenziale a 30 giorni (EMA100, viola scuro), nonostante l’elevata incertezza durante il periodo di negoziazione, segnalando una resilienza di fondo. Con l’avvicinarsi della scadenza per le trattative sui dazi e le tensioni ancora irrisolte tra Trump e la Commissione Europea, è probabile una pressione ribassista ulteriore. Tuttavia, se i dazi proposti venissero ridotti—eventualmente a livelli visti attorno al Giorno della Liberazione o inferiori—potremmo assistere a un rimbalzo verso i massimi storici. Fonte: xStation5 Company news: Le azioni di BASF (BAS.DE) sono in calo dello 0,4% dopo il taglio delle previsioni per il 2025, una mossa ampiamente attesa dagli analisti, che l’hanno vista come un realistico “reset”. Sebbene le stime di EBITDA siano state ridotte a 7,3–7,7 miliardi di euro, il solido flusso di cassa e la migliore performance delle unità a maggior valore aggiunto hanno fornito elementi rassicuranti. Gli analisti considerano le nuove previsioni credibili, riducendo il rischio di ulteriori revisioni al ribasso.

sono in calo dello 0,4% dopo il taglio delle previsioni per il 2025, una mossa ampiamente attesa dagli analisti, che l’hanno vista come un realistico “reset”. Sebbene le stime di EBITDA siano state ridotte a 7,3–7,7 miliardi di euro, il solido flusso di cassa e la migliore performance delle unità a maggior valore aggiunto hanno fornito elementi rassicuranti. Gli analisti considerano le nuove previsioni credibili, riducendo il rischio di ulteriori revisioni al ribasso. Le azioni di Brenntag (BNR.DE) sono scese di oltre il 4,4% dopo un taglio imprevisto della guidance sull’EBITA per l’intero anno, causato da una domanda più debole, ostacoli valutari e pressioni sui prezzi. Sebbene una revisione fosse in parte prevista, l’entità della correzione ha sorpreso il mercato: i risultati preliminari del secondo trimestre hanno deluso le stime, e le prospettive per la seconda metà dell’anno restano incerte a causa del contesto macroeconomico e geopolitico.

sono scese di oltre il 4,4% dopo un taglio imprevisto della guidance sull’EBITA per l’intero anno, causato da una domanda più debole, ostacoli valutari e pressioni sui prezzi. Sebbene una revisione fosse in parte prevista, l’entità della correzione ha sorpreso il mercato: i risultati preliminari del secondo trimestre hanno deluso le stime, e le prospettive per la seconda metà dell’anno restano incerte a causa del contesto macroeconomico e geopolitico. Un tribunale di Milano ha posto Loro Piana sotto amministrazione giudiziaria per un anno , nell’ambito di un’indagine su presunti casi di sfruttamento del lavoro da parte dei suoi fornitori. Secondo quanto riportato, il marchio di lusso di proprietà di LVMH (MC.FR) è accusato di aver indirettamente sostenuto pratiche lavorative illegali. LVMH ha rifiutato di commentare e Loro Piana non ha rilasciato dichiarazioni. Le azioni LVMH sono in calo dell’1,7%.

, nell’ambito di un’indagine su presunti casi di sfruttamento del lavoro da parte dei suoi fornitori. Secondo quanto riportato, il marchio di lusso di proprietà di è accusato di aver indirettamente sostenuto pratiche lavorative illegali. LVMH ha rifiutato di commentare e Loro Piana non ha rilasciato dichiarazioni. Le azioni LVMH sono in calo dell’1,7%. Il jet da combattimento Gripen di Saab (SAABB.SE) sta registrando un rinnovato interesse all’export, grazie all’aumento dei bilanci per la difesa in Europa in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche. Con potenziali contratti in Thailandia, Colombia e altri paesi, i minori costi di esercizio del Gripen e la sua indipendenza dai fornitori statunitensi lo rendono interessante per gli acquirenti che stanno rivalutando la dipendenza dagli armamenti “Made in USA”. Saab parla del momento di vendita più favorevole degli ultimi anni. Le azioni sono in lieve rialzo (+0,15%).

