Notizie del mattino (08.08.2025)

Gli indici Asia-Pacifico mostrano poche variazioni nell'ultima giornata di contrattazioni della settimana.

Gli indici cinesi registrano cali compresi tra lo 0,30% e lo 0,45%, l’indice principale dell’Australia è in rialzo dello 0,15%, mentre il SG20cash di Singapore scende dello 0,15%. A distinguersi è il JP225 del Giappone, che guadagna l’1,60% dopo un aggiornamento sui termini commerciali.

Il Giappone ha ottenuto l’impegno degli Stati Uniti a modificare un ordine presidenziale sui dazi e a rimborsare quelli pagati in eccesso , fissando un tetto massimo del 15% su tutte le merci interessate. L’accordo rivisto riduce anche i dazi statunitensi sulle auto giapponesi dal 27,5% al 15% e si applica sia ai dazi esistenti sia a quelli futuri. Le autorità giapponesi hanno espresso rammarico per le discrepanze iniziali, ma hanno sottolineato che non vi è alcuna controversia sui dazi reciproci.

Il riepilogo delle opinioni di luglio della Bank of Japan ha rivelato divisioni sul tempismo del prossimo rialzo dei tassi.

Alcuni membri hanno avvertito che un’azione ritardata potrebbe richiedere un inasprimento più marcato in seguito, mentre altri hanno sostenuto la necessità di pazienza a causa dell’incertezza economica. I rischi legati all’inflazione, al commercio e ai fattori geopolitici sono stati al centro dell’attenzione.

La Banca ha ribadito la propria disponibilità a intervenire in senso restrittivo qualora economia e prezzi si allineassero alle previsioni. Questa notizia non ha avuto un impatto valutario rilevante e lo yen continua a indebolirsi sul timeframe giornaliero.

Gli Stati Uniti hanno imposto dazi del 15% su lingotti d’oro strategici di grande formato (1 kg e 100 once) destinati alla consegna COMEX.

La misura potrebbe interrompere i legami tra Londra e New York, costringere alla chiusura o al rollaggio delle posizioni corte e rendere più rigide le condizioni di finanziamento nel sistema bancario dell’oro di Londra.

Si prevede inoltre che questo acceleri i cambiamenti guidati da Basilea III verso il possesso fisico del metallo e riduca il predominio della Svizzera nella raffinazione. L’influenza del COMEX nella scoperta del prezzo globale dell’oro probabilmente aumenterà.

JP Morgan prevede ora che la Fed allenti la politica monetaria in modo più aggressivo, iniziando a tagliare i tassi a settembre.

La banca cita la debolezza del mercato del lavoro come principale fattore di questa svolta accomodante. I futures sui Fed Funds attualmente prezzano circa 59 punti base di tagli entro fine anno, lasciando spazio a ulteriori adeguamenti delle aspettative.

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che apre la strada all’inclusione di asset ad alto rischio — come private equity, criptovalute e immobili — nei piani pensionistici statunitensi 401(k).

— come private equity, criptovalute e immobili — nei piani pensionistici statunitensi 401(k). Tuttavia, le agenzie federali dovranno prima modificare le normative, un processo che potrebbe richiedere mesi o anni prima che i datori di lavoro possano offrire tali opzioni. Ciononostante, la mossa è vista come una grande vittoria per il settore del private equity da 5.000 miliardi di dollari e per l’industria delle criptovalute, entrambi sostenitori della campagna di Trump.

Dopo l’annuncio, i prezzi delle criptovalute sono saliti bruscamente — Ethereum è balzato a 3.900 dollari, Bitcoin ha raggiunto i 116.600 dollari e anche le altcoin hanno registrato forti guadagni.

