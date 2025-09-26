DE40: mercato europeo in leggero rialzo, in attesa del PCE

La sessione odierna delle borse europee è iniziata con il segno positivo. I contratti futures sulla maggior parte dei principali indici mostrano rialzi, evidenziando un moderato ottimismo tra gli investitori. Anche il DAX tedesco ha aperto in territorio positivo, segnalando che il mercato sta cercando di mantenere lo slancio nonostante le recenti tensioni geopolitiche e i ritracciamenti negli Stati Uniti. Le valutazioni dei contratti sono in aumento di circa lo 0,1-0,2%. Il leader della crescita odierna è la Spagna, il cui indice IBEX35 guadagna circa lo 0,6% grazie a una serie di dati macroeconomici favorevoli. A livello globale, gli investitori stanno monitorando le ultime decisioni dell’amministrazione di Donald Trump. L’ex presidente statunitense ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi, questa volta principalmente rivolti al settore farmaceutico. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: Bloomberg Finance LP In Germania, l’indice DAX è sostenuto oggi principalmente dal settore finanziario e dalle aziende industriali, che beneficiano di un sentiment positivo sul mercato più ampio. Sul fronte negativo, il settore tecnologico pesa sull’indice, limitandone il potenziale di crescita. Dati macroeconomici:

Un elemento positivo per i mercati europei proviene dai dati spagnoli. Il PIL dell’ultimo trimestre è cresciuto più del previsto dagli economisti, confermando la resilienza dell’economia dell’Eurozona nonostante le tensioni commerciali globali. PIL (trim/trim) Q2: 0,8% (previsione 0,7%; precedente 0,6%)

PIL (annuo) Q2: 3,1% (previsione 2,8%; precedente 2,8%) Tuttavia, gli investitori restano cauti, in attesa delle pubblicazioni pomeridiane dagli Stati Uniti. Saranno particolarmente monitorati i dati sull’inflazione PCE, la misura preferita dalla Federal Reserve, che potrebbe fornire indicazioni sul futuro percorso dei tassi di interesse. L’attenzione del mercato sarà inoltre rivolta ai dati sul sentiment dei consumatori e alle aspettative di inflazione dell’Università del Michigan, che potrebbero confermare o mettere in dubbio la solidità della domanda interna statunitense. DE40 (D1) Fonte: xStation5 Il grafico mostra che la realizzazione del pattern RGR (spalla-testa-spalla) appare sempre meno probabile. Il prezzo ha rimbalzato dal neckline, indebolendo il potenziale ribassista e fermando ulteriori pressioni di vendita. Un supporto tecnico aggiuntivo è rappresentato dalla media mobile EMA100, che stabilizza le quotazioni e rafforza la barriera difensiva per gli acquirenti. Lo scenario di base per le prossime sedute sembra essere l’ingresso in una fase di consolidamento, con un range probabile determinato dai livelli di Fibonacci dal 23,6% al 50%. Solo la rottura di uno di questi limiti potrebbe fornire un segnale direzionale più forte. Notizie aziendali: Alten (ATE.FR) — La società francese ha pubblicato risultati che hanno superato le aspettative in termini di utile operativo . Le azioni aprono in rialzo dell’1,8%.

Volkswagen (VOW1.DE) — Il colosso tedesco dell’auto interrompe la produzione in uno stabilimento di veicoli elettrici. Il titolo perde il 2%.

Daimler (DTH.FE) — Il produttore di camion scende di oltre il 5% dopo l’annuncio di nuovi dazi USA che interessano i camion.

