DE40: Quinta sessione in perdita; I titoli energetici resistono alle vendite a causa dei timori sull'offerta

Il DAX scende per la quinta seduta consecutiva, sotto pressione per le tensioni geopolitiche

I titoli energetici resistono alla svendita generale

Novo Nordisk supera SAP diventando la società più valorizzata d’Europa I mercati europei seguono il crollo globale, innescato dalla brusca escalation del conflitto in Medio Oriente. Il ritorno di un ampio sentimento di avversione al rischio ("risk-off") trascina al ribasso la maggior parte dei titoli azionari, con deflussi di capitale verso asset rifugio come obbligazioni e oro. Un’importante eccezione è rappresentata dal settore energetico europeo, che guadagna il 2,25% in risposta all’atteso aumento dei prezzi dell’energia, mentre il conflitto fa salire i contratti sulle principali materie prime. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I prezzi del gas naturale europeo sono balzati bruscamente dopo che Israele ha lanciato attacchi aerei contro l’Iran, aumentando le tensioni regionali e alimentando i timori di interruzioni nelle forniture energetiche globali, in particolare attraverso lo strategico Stretto di Hormuz. I future di riferimento sono saliti di oltre il 6%, trainati dalle preoccupazioni che il conflitto possa compromettere le esportazioni di GNL da parte di produttori chiave come Qatar, Oman ed Emirati Arabi Uniti, che insieme rappresentano il 18% della fornitura globale. Sebbene finora non si siano verificate interruzioni fisiche delle spedizioni, incombono potenziali ritardi, e un’ulteriore escalation potrebbe spingere i prezzi del gas oltre i 100 €/MWh. A peggiorare le tensioni di mercato si aggiungono anche le interruzioni in Norvegia e la chiusura temporanea del giacimento israeliano Leviathan, fattori che mettono a rischio gli sforzi europei per ricostituire le scorte in vista dell’inverno. Fonte: Bloomberg Finance LP Volatilità nei settori dell’indice Eurostoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP DE40 (D1)

Il DAX tedesco ha chiuso in calo per la quinta giornata consecutiva, scendendo al di sotto della media mobile esponenziale a 30 giorni (EMA30, in viola chiaro). Tuttavia, la discesa si è arrestata in corrispondenza del livello di ritracciamento di Fibonacci al 23,6%, che al momento funge da supporto chiave. Guardando avanti, l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe offuscare le prospettive a lungo termine per le azioni europee, mettendo potenzialmente in discussione lo scenario base della BCE per un taglio dei tassi nel 2025. Se dovessero aumentare i timori per interruzioni nelle forniture energetiche, la fiducia delle imprese potrebbe indebolirsi ulteriormente. Il livello di Fibonacci rimane cruciale, con la prossima area di supporto individuata tra 22.250 e 22.450 punti. Fonte: xStation5 Company news: Il gruppo bancario francese BPCE acquisirà il portoghese Novo Banco da Lone Star in un’operazione da 6,4 miliardi di euro , segnando la più grande acquisizione bancaria transfrontaliera in Europa da oltre un decennio. Anche il governo portoghese venderà la propria quota del 25%. L’operazione rafforza la presenza di BPCE in Europa e riflette la fiducia degli investitori nel mercato portoghese. Non sono previsti tagli di posti di lavoro. La chiusura della transazione è attesa per il primo semestre del 2026 e si inserisce in un anno vivace per le operazioni di M&A bancarie, spinte da una crescente pressione alla consolidazione nell’area euro.

