DE40: Torna un cauto ottimismo in Europa

Un’ondata di ottimismo sta spingendo gli indici europei, con le borse del continente che aprono in rialzo. Questi aumenti sono alimentati da un cambiamento di sentiment e da commenti positivi delle banche d’investimento. La reazione negativa ai risultati di NVIDIA non sembra esercitare pressione sull’Europa. FRA40 è in rialzo dell’1%, EU50 dello 0,6% e DE40 dello 0,5% nelle prime ore di contrattazione. Nelle fasi successive della sessione, il mercato inizia a perdere slancio per ulteriori rialzi. Molti indici stanno arretrando. FRA40 rimane comunque in territorio positivo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il gigante dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale, Nvidia, ha pubblicato i suoi risultati. Nonostante abbia superato aspettative già elevate, gli investitori non sembrano soddisfatti e le azioni della società perdono il 2% prima dell’apertura del mercato. Tuttavia, il mercato europeo non sembra preoccupato dal sentiment proveniente dagli Stati Uniti. Gli analisti di Goldman Sachs e Citi si mostrano positivi sui mercati azionari europei. Ritengono che i potenziali rischi derivanti dalla crisi politica in Francia siano già prezzati. Le azioni europee sarebbero fortemente sottovalutate e ci si attende un periodo molto positivo. Banque Populaire Caisse d’Épargne ha introdotto nel suo portafoglio obbligazioni legate all’industria della difesa. L’obiettivo è ricapitalizzare il settore strategico europeo per favorirne l’espansione e rispondere alla domanda degli investitori per questi strumenti. La prima emissione ammonta a oltre 500 milioni di euro. Dati macroeconomici:

La Commissione Europea ha pubblicato oggi una serie di dati macroeconomici volti a descrivere lo stato dei consumatori e delle imprese europee. I dati sono in linea con le attese di mercato. Indicatore del Clima d’Impresa: -0,72 (Precedente: -0,72; Revisione: -0,71)

Fiducia dei consumatori dell’Eurozona: -15,5 (Atteso: -15,5; Precedente: -14,7) Nel pomeriggio, gli investitori potranno analizzare il report della BCE sulla politica monetaria. Il mercato si attende che l’istituto mantenga l’attuale linea. La produzione automobilistica nel Regno Unito cresce per il secondo mese consecutivo. I dati sono stati pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders. La reazione del mercato è mista. Produzione automobilistica: +5,6% a 69.127 unità

Produzione totale veicoli: +10,8% a 72.006 unità

Previsto aumento della produzione di veicoli leggeri nel 2026: +6,4% Analisi tecnica DE40 (D1):

Sul grafico, il prezzo sta difendendo il supporto intorno al livello dei 24.000 punti contro ulteriori ribassi. Se non riuscirà a tornare presto sopra la parte alta della zona di supporto, questa potrebbe trasformarsi in una nuova resistenza insieme alla media mobile EMA50. In tal caso, potrebbe verificarsi una fase di consolidamento tra i 24.000 punti e il prossimo supporto in linea con la trendline di medio termine e la EMA100. Se invece il mercato dovesse riprendere la crescita, la prima resistenza sarà la convergenza tra il trend ribassista di breve termine e quello rialzista di medio termine (rosso), appena sopra il quale si trova una forte resistenza segnala dal precedente massimo storico (ATH). Notizie societarie: Tesla (TSLA.DE) – L’azienda ha registrato un forte calo delle vendite in Europa: -40% su base annua. La quota di mercato europea è scesa dall’1,4% allo 0,8%. I ribassi sono causati da un boicottaggio dei consumatori per i rapporti di Elon Musk con il presidente USA e dalla crescente concorrenza di BYD (Cina). Il titolo a Francoforte scende dell’1%.

Crescita dei produttori auto europei – Il calo di Tesla, il cambio di sentiment e i dati positivi sostengono il settore: Aston Martin (AML.UK) +2,6% Volkswagen (VOW1.DE) +1% Mercedes (MBG.DE) +1,9% BMW (BMW.DE) +1,4% Renault (RNO.FR) +5% Stellantis (STLAM.IT) +3,2%

Pernod Ricard (RI.FR) – Il produttore francese di alcolici premium sale di oltre il 7% dopo aver pubblicato risultati superiori alle attese.

Drax (DRX.UK) – Il produttore di energia rinnovabile da biomassa è sotto inchiesta dalla FCA britannica per sospetti legati all’acquisto di legname in violazione delle normative. Il titolo crolla di oltre il 10%.

