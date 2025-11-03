I dati PMI dei paesi europei sono in linea con le aspettative 🔎

08:15 CET – Spagna – Dati PMI di ottobre:
HCOB Spain Manufacturing PMI: attuale 52,1; previsto 51,8; precedente 51,5.
08:30 CET – Svizzera – Dati PMI di ottobre:
procure.ch Manufacturing PMI: attuale 48,2; previsto 47,7; precedente 46,3.
08:45 CET – Italia – Dati PMI di ottobre:
HCOB Italy Manufacturing PMI: attuale 49,9; previsto 49,3; precedente 49,0.
08:50 CET – Francia – Dati PMI di ottobre:
HCOB France Manufacturing PMI: attuale 48,8; previsto 48,3; precedente 48,3.
08:55 CET – Germania – Dati PMI di ottobre:
HCOB Germany Manufacturing PMI: attuale 49,6; previsto 49,6; precedente 49,6.
09:00 CET – Area Euro – Dati PMI di ottobre:
HCOB Eurozone Manufacturing PMI: attuale 50,0; previsto 50,0; precedente 50,0.
Sintesi del PMI manifatturiero europeo – Ottobre
Il sentiment manifatturiero europeo è rimasto misto a ottobre, mostrando segnali incerti di stabilizzazione ma nessuna vera ripresa. Il PMI complessivo dell’area euro è stato confermato a 50,0, in linea con la stima preliminare e di nuovo sulla soglia di crescita per la prima volta da mesi. La produzione è aumentata moderatamente, ma la domanda è rimasta debole e i tagli occupazionali sono proseguiti, evidenziando condizioni ancora fragili.
In Germania, il PMI è rimasto invariato a 49,6, appena sotto la soglia di espansione. La produzione è cresciuta, trainata dai beni d’investimento, ma gli ordini e le esportazioni restano deboli. Le imprese continuano a ridurre personale e scorte a causa della domanda debole e delle pressioni sui costi.
In Francia, l’indice resta in contrazione a 48,8, penalizzato dall’instabilità politica e dalla domanda debole. I produttori hanno continuato a ridurre i prezzi per mantenere la competitività, mentre la fiducia rimane bassa.
L’Italia si è avvicinata alla stabilizzazione con 49,9, il livello più alto da oltre un anno. Produzione e fiducia sono migliorate, segnalando un possibile punto di svolta, anche se la domanda interna resta fragile e i margini sotto pressione.
La Spagna si conferma la migliore della regione con 52,1, sostenuta da una solida crescita di produzione e nuovi ordini; tuttavia, le assunzioni rallentano e le esportazioni si indeboliscono per la minore domanda francese.
La Svizzera, pur fuori dall’area euro, mostra un ulteriore miglioramento con 48,2 (da 46,3), segnalando una graduale ripresa nonostante le pressioni dovute al protezionismo globale.
Nel complesso, il manifatturiero europeo mostra timidi segnali di stabilizzazione dopo una lunga fase di debolezza. La crescita delle economie del Sud, come la Spagna, contrasta con la persistente fragilità dei Paesi “core” come Germania e Francia. Domanda fiacca, tagli occupazionali e venti contrari esterni continuano a limitare la ripresa, che resta fragile ma in lento consolidamento.
L’EUR/USD è in calo, ma la pressione di vendita non è legata ai dati PMI.
