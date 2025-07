Disoccupazione e Mercati USA sui Massimi

Vix sui Minimi Settimana fondamentale quella in arrivo per via dei dati del mercato del lavoro Usa che di fatto risulta essere il market mover per quest'anno. Infatti proprio i dati del mercato del lavoro risultano essere quelli piú controversi in quanto si vede il peggioramento di alcuni dati che peró non si rispecchiano ad esempio sul tasso di disoccupazione, quest'ultimo il dato senza ombra di dubbio piú importante per il prossimo futuro. I mercati si trovano sui massimi, i rendimenti visti negli ultimi mesi risultano eccezionali, il vix é sui minimi mentre l'obbligazionario rimane sempre sugli stessi livelli. La situazione attuale risulta quindi precaria dal punto di vista della continuazione dei trend attuali, le avvisaglie di un possibile ritorno verso il basso ci sono e il trigger di un movimento ribassista potrebbe arrivare giá a partire da questa settimana.



TROPPI TAGLI DI POSTI DI LAVORO, FOCUS SU DISOCCUPAZIONE E NFP



A nostro avviso il dato piú preoccupante del mercato del lavoro é quello relativo ai tagli di posti di lavoro del report Challenger che misura effettivamente i numeri di posti di lavoro tagliati. Questo dato, per i primi 5 mesi del 2025, é di poco inferiore al dato di tutto il 2024, in pratica nei primi 5 mesi dell'anno in corso sono stati i tagliati posti di lavoro di tutto il 2024, una media molto simile a quella della crisi del 2008. Questo é un dato certo a differenza dei dati sulla disoccupazione e i Nfp che invece vengono rilevati tramite sondaggi, appunto l'household survey e l'establishment survey, soggetti ad errore. Il tasso di disoccupazione é ancora al di sopra della media a 18 periodi che é stata indentificata come discriminante per vedere una disoccupazione al ribasso, mentre sui Nfp payroll abbiamo avuto la revisione piú importante a partire dal 2021, quindi i dati che potremmo aspettarci potrebbero essere negativi. Inoltre ricordiamo anche le richieste di sussidi di disoccupazione che di fatto hanno registrato un nuovo record la scorsa settimana.



MERCATI USA SUI MASSIMI E VIX SUI MINIMI



Mercati azionari sui massimi, soprattutto gli americani S&P500 e Nasdaq che di fatto sono gli unici indici che stanno registrando nuovi massimi storici. Gli altri indici globali si trovano ancora sotto dei massimi storici seppur reduci da fortissimi rialzi nell'arco di due mesi. Questa condizione é pericolosa nel momento in cui ci ritroviamo con un Vix sui minimi a ridosso dei 16, livello minimo del bear market del 2022 e con un Buffett Indicator che supera di netto il 200%, livello chiave per vedere un non-proseguimento del rialzo di lungo termine dei mercati. La dinamica tecnica preme ancora i prezzi verso l'alto, ma vista la situazione attuale potremmo essere arrivati ad un punto di svolta che necessita di conferme tecniche che potrebbero arrivare proprio durante questa settimana, data anche la forte concentrazione di dati macro nella giornata di giovedí per via della festa dell'indipendenza Usa.

Vix sui minimi. Area rossa identifica i livelli di massimo e minimo del 2022 - Fonte: TradingView.com



OCCHIO ALLO SPREAD USA



Attenzione particolare va sullo spread tra il 2 e il 10 anni Usa che di fatto sta tentando di nuovo di salire per puntare quei famosi 120 punti base, primo target di movimento dello spread dal punto di vista tecnico. Ad ora siamo a 50 punti base e un proseguimento di questa dinamica potrebbe portare nel lungo termine a quello che potrebbe essere un taglio dei tassi piú ampio del previsto da parte della Fed. Questo é un indicatore fondamentale e un peggioramento del quadro macro potrebbe esasperare i movimenti rialzisti dello spread. Settimana fondamentale quella in arrivo per via dei dati del mercato del lavoro Usa che di fatto risulta essere il market mover per quest'anno. Infatti proprio i dati del mercato del lavoro risultano essere quelli piú controversi in quanto si vede il peggioramento di alcuni dati che peró non si rispecchiano ad esempio sul tasso di disoccupazione, quest'ultimo il dato senza ombra di dubbio piú importante per il prossimo futuro. I mercati si trovano sui massimi, i rendimenti visti negli ultimi mesi risultano eccezionali, il vix é sui minimi mentre l'obbligazionario rimane sempre sugli stessi livelli. La situazione attuale risulta quindi precaria dal punto di vista della continuazione dei trend attuali, le avvisaglie di un possibile ritorno verso il basso ci sono e il trigger di un movimento ribassista potrebbe arrivare giá a partire da questa settimana.A nostro avviso il dato piú preoccupante del mercato del lavoro é quello relativo ai tagli di posti di lavoro del report Challenger che misura effettivamente i numeri di posti di lavoro tagliati. Questo dato, per i primi 5 mesi del 2025, é di poco inferiore al dato di tutto il 2024, in pratica nei primi 5 mesi dell'anno in corso sono stati i tagliati posti di lavoro di tutto il 2024, una media molto simile a quella della crisi del 2008. Questo é un dato certo a differenza dei dati sulla disoccupazione e i Nfp che invece vengono rilevati tramite sondaggi, appunto l'household survey e l'establishment survey, soggetti ad errore. Il tasso di disoccupazione é ancora al di sopra della media a 18 periodi che é stata indentificata come discriminante per vedere una disoccupazione al ribasso, mentre sui Nfp payroll abbiamo avuto la revisione piú importante a partire dal 2021, quindi i dati che potremmo aspettarci potrebbero essere negativi. Inoltre ricordiamo anche le richieste di sussidi di disoccupazione che di fatto hanno registrato un nuovo record la scorsa settimana.Mercati azionari sui massimi, soprattutto gli americani S&P500 e Nasdaq che di fatto sono gli unici indici che stanno registrando nuovi massimi storici. Gli altri indici globali si trovano ancora sotto dei massimi storici seppur reduci da fortissimi rialzi nell'arco di due mesi. Questa condizione é pericolosa nel momento in cui ci ritroviamo con un Vix sui minimi a ridosso dei 16, livello minimo del bear market del 2022 e con un Buffett Indicator che supera di netto il 200%, livello chiave per vedere un non-proseguimento del rialzo di lungo termine dei mercati. La dinamica tecnica preme ancora i prezzi verso l'alto, ma vista la situazione attuale potremmo essere arrivati ad un punto di svolta che necessita di conferme tecniche che potrebbero arrivare proprio durante questa settimana, data anche la forte concentrazione di dati macro nella giornata di giovedí per via della festa dell'indipendenza Usa.Vix sui minimi. Area rossa identifica i livelli di massimo e minimo del 2022 -: TradingView.comAttenzione particolare va sullo spread tra il 2 e il 10 anni Usa che di fatto sta tentando di nuovo di salire per puntare quei famosi 120 punti base, primo target di movimento dello spread dal punto di vista tecnico. Ad ora siamo a 50 punti base e un proseguimento di questa dinamica potrebbe portare nel lungo termine a quello che potrebbe essere un taglio dei tassi piú ampio del previsto da parte della Fed. Questo é un indicatore fondamentale e un peggioramento del quadro macro potrebbe esasperare i movimenti rialzisti dello spread.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.