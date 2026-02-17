Nikkei testa i minimi della scorsa settimana, disoccupazione in Uk in aumento al 5,2%, i mercati rimangono in attesa della violazione dei test tecnici che al momento hanno visto solamente un iniziale prova nella nottata di oggi.

Disoccupazione UK in aumento al 5,2%

Si raggiungono i livelli pandemici per la disoccupazione Uk che arriva al 5,2% e sfiora quel 5,3% raggiunto al picco della crisi pandemica del 2020. Un segnale di fatto preoccupante per l'economia Uk che domani vedrá l'uscita dell'inflazione, quest'ultima prevista in calo dal 3,4% al 3%. Inflazione prevista in discesa, disoccupazione in aumento, tutto secondo la teoria della curva di Phillips e imn piena linea con quanto stiamo vedendo a livello globale. Questa situazione economica é la perfetta premessa per un taglio dei tassi da parte della Boe nella prossima riunione, occasione ottima per vedere un calo dei rendimenti dei Gilt a 10 anni che ora si trovano poco sotto il 4,4%, rendimenti piú alti dei tassi e dell'inflazione che molto probabilmente potranno scendere nel corso delle prossime settimane. Finalmente potremmo assistere ad un taglio dei tassi netto e deciso qualora domani l'inflazione dovesse uscire al 3% o al di sotto di essa.





Aumenta la Disoccupazione Uk al 5,2% - Fonte: TradingView

L'importante test del Nikkei

Nikkei arriva a toccare i minimi della scorsa settimana, un vero e proprio test che ovviamente al momento é stato fallito in prima battuta. Normale in un trend rialzista di lungo vedere il fallimento iniziale di un test dei minimi, pertanto il trend di breve rimane ancora ribassista quindi probabile di nuovo un test nel corso dei prossimi giorni, se non ore. Questo test é molto importante in quanto il Nikkei é l'indice piú forte a livello globale, un suo cedimento potrebbe indicare un rallentamento degli indici azionari che avranno poi il dovere di confermare la dinamica tecnica con la formazione di pattern ribassisti sui timeframe giornalieri e settimanali. Attenzione quindi all'apertura del cash Usa di oggi, potremmo assistere a delle sorprese in termini di direzionalitá del mercato. Ricordiamo che il Nasdaq risulta essere uno degli indici piú deboli nel lungo termine a livello tecnico.