📌Donald Trump lancia un nuovo avvertimento all'Iran. Si prospetta un'escalation?

Donald Trump ha dichiarato su Truth Social che l’Iran è molto desideroso di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, anche se pubblicamente si presenta come un “negoziatore duro”. Ha inoltre ribadito l’avvertimento secondo cui Teheran potrebbe affrontare conseguenze se non accetterà un accordo alle condizioni statunitensi prima che sia troppo tardi:

“I negoziatori iraniani sono molto diversi e ‘strani’. Ci stanno ‘supplicando’ di fare un accordo, cosa che dovrebbero fare dato che sono stati militarmente annientati, senza alcuna possibilità di ripresa, eppure dichiarano pubblicamente che stanno solo ‘valutando la nostra proposta’. SBAGLIATO!!! Farebbero meglio a fare sul serio presto, prima che sia troppo tardi, perché quando accadrà, NON CI SARÀ PIÙ RITORNO INDIETRO, e non sarà piacevole! Presidente DJT”

Il sentiment di mercato è chiaramente più debole oggi, con gli investitori che prezzano un aumento del rischio di escalation in Medio Oriente. In precedenza Axios ha riportato che gli Stati Uniti starebbero considerando il “colpo finale” contro l’Iran: un’operazione terrestre e bombardamenti massicci.

Fonte: xStation5