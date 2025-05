Ethereum guadagna il 9,00%, tornando a una correlazione positiva con BTC 🔎

Ethereum guadagna oltre il 9% oggi, testando una resistenza chiave in area 2.000 USD.

Il miglioramento del sentiment generale sul mercato delle criptovalute ha inoltre ripristinato la correlazione con Bitcoin, come evidenziato nella nostra analisi della scorsa settimana. Il rialzo di Ethereum è chiaramente il risultato di diversi fattori positivi di mercato. Si parte dai driver macroeconomici, come le speranze di risultati concreti nei negoziati commerciali, al miglioramento del sentiment nei mercati azionari, fino agli sviluppi specifici del settore crypto. Bitcoin ha già guadagnato quasi il 30% dai minimi e, mentre si avvicina alla soglia dei 100.000 USD, l'appetito per il rischio degli investitori è in aumento. Oggi assistiamo a rialzi diffusi su molti progetti, con Ethereum al centro dell’attenzione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ethereum Pectra

Parlando di Ethereum, vale la pena menzionare il più recente aggiornamento — Pectra — che, pur non essendo un catalizzatore diretto per la crescita del prezzo, apporta miglioramenti significativi alla funzionalità della rete. L’aggiornamento Ethereum Pectra (EIP-7702) introduce importanti novità nell’astrazione degli account (account abstraction), permettendo ai wallet esistenti di comportarsi come smart contract — senza necessità di creare nuovi account. Wallet come Ambire e Trust Wallet hanno già implementato queste funzionalità , consentendo agli utenti di: pagare le gas fee utilizzando stablecoin,

usare un solo wallet su piĂą blockchain,

automatizzare operazioni come il claim di airdrop o l’esecuzione di swap. Questi cambiamenti migliorano l’usabilità , la sicurezza e la privacy, e aprono la strada a funzioni programmabili che in futuro potrebbero essere utilizzate anche da agenti basati su intelligenza artificiale. Il ritorno della correlazione con Ethereum

Recentemente avevamo osservato che la correlazione tra Ethereum e Bitcoin era scesa ai minimi storici. Mentre Bitcoin registrava un forte rally, Ethereum rimaneva indietro. Questa divergenza era particolarmente evidente nei periodi precedenti, in cui Ethereum subiva un calo marcato mentre Bitcoin restava in una fase laterale. La situazione attuale è interessante, poiché abbiamo osservato un notevole calo della correlazione tra Bitcoin ed Ethereum coincidere con un forte rialzo del prezzo di BTC. Una configurazione di questo tipo si è verificata solo poche volte in passato. Nella nostra analisi, consideriamo un calo della correlazione al di sotto del 50% negli ultimi due mesi, insieme a un rialzo di almeno il 15% di Bitcoin negli ultimi 30 giorni. Nella maggior parte dei casi precedenti, Ethereum ha rapidamente colmato il divario con Bitcoin, registrando guadagni significativi entro un massimo di un mese dal momento in cui si è verificata la divergenza. Una condizione chiave per la prosecuzione di questo movimento al rialzo, tuttavia, era il mantenimento di un sentiment di mercato relativamente positivo — elemento che è venuto a mancare il 12 gennaio 2020 e il 29 gennaio 2025. Tuttavia, negli altri casi, l’entità del rally è stata significativamente maggiore, e il rimbalzo attuale corrisponde strettamente agli ultimi tre episodi analoghi (2020, 2023 e 2024).

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.