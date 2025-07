Euforia per il mercato delle criptovalute; Trump annuncia l'apertura del mercato pensionistico alle risorse digitali 📃👀

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di leggi fondamentali sulle criptovalute, sostenute dal presidente Donald Trump. La più importante tra queste — il GENIUS Act — ha ricevuto un ampio sostegno bipartisan (308 voti favorevoli e 122 contrari) e, dopo essere già stato approvato dal Senato a giugno, è ora atteso sulla scrivania di Trump per la firma definitiva. La legge introduce un quadro normativo per le stablecoin, obbligando gli emittenti a rispettare le normative antiriciclaggio e le sanzioni internazionali. La Camera ha inoltre approvato il CLARITY Act (che definisce i principi generali per la regolamentazione del mercato crypto) e il Anti-CBDC Surveillance State Act, volto a impedire la creazione di una valuta digitale della banca centrale statunitense (CBDC). Questi ultimi due provvedimenti devono ancora ottenere l’approvazione del Senato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Parallelamente, Trump sta preparando un ordine esecutivo che consentirebbe di investire 9.000 miliardi di dollari di risparmi pensionistici americani (provenienti da conti 401(k)) in asset alternativi come criptovalute, oro e private equity — un’azione che potrebbe trasformare radicalmente la struttura del sistema pensionistico statunitense. Fonte: Team di ricerca di XTB Con l’accelerazione dei progressi legislativi, il mercato delle criptovalute è in pieno boom. Ethereum è salito del 51% dall’inizio di luglio, mentre Bitcoin resta sopra la soglia dei 120.000 dollari. Anche le altcoin registrano forti guadagni, sostenute dal crescente interesse istituzionale e da indiscrezioni secondo cui colossi come Walmart e Amazon starebbero valutando l’emissione di stablecoin proprie per ridurre i costi di transazione. I leader del settore definiscono questi sviluppi come un "momento di svolta", che apre la strada a una maggiore chiarezza normativa, una crescita della fiducia degli investitori e un possibile via libera all’adozione di massa delle criptovalute. Le istituzioni stanno allocando capitali sempre maggiori su Ethereum. L’adozione delle stablecoin potrebbe aumentare in modo significativo la domanda per la seconda criptovaluta per capitalizzazione. Un trend di accumulo evidente si riscontra, ad esempio, nell’ETF di BlackRock.

Fonte:Team di ricerca Ethereum (grafico giornaliero – D1)

Ethereum sta registrando forti rialzi. Tuttavia, a differenza di Bitcoin, Ethereum è ancora oltre il 33% al di sotto del suo precedente massimo storico, raggiunto nel novembre 2021. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.