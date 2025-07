Notizie del mattino (18.07.2025)

I mercati azionari asiatici salgono grazie ai guadagni di Wall Street. Il sentiment globale sta migliorando grazie all’ottimismo tecnologico e alle speranze di uno stimolo fiscale.

Il Bitcoin sale a 120.600 dollari e altre criptovalute registrano guadagni ancora maggiori dopo che Donald Trump ha annunciato di essere pronto a firmare un ordine esecutivo che permetterebbe di investire i risparmi pensionistici dei conti 401(k) in asset alternativi come criptovalute, oro o private equity.

L'ordine esecutivo potrebbe potenzialmente aprire la porta a investimenti in Bitcoin da parte di fondi per un valore superiore ai 9.000 miliardi di dollari, e incarica le autorità di regolamentazione di analizzare gli ostacoli che frenano tali investimenti.

Il governatore della Fed Christopher Waller ha pubblicamente sostenuto un taglio dei tassi di 25 punti base a luglio, citando dati deboli sul mercato del lavoro e rischi crescenti per la crescita economica. Ha definito l'impatto dei dazi sull'inflazione come "transitorio". Le sue dichiarazioni accomodanti hanno indebolito il dollaro statunitense.

Attualmente, solo Waller e Bowman sostengono apertamente un taglio dei tassi a luglio. Sta per iniziare il periodo di silenzio mediatico della Fed, che limiterà ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Il dollaro USA si è indebolito ed è tra le valute più deboli nella prima metà della giornata, secondo solo allo yen giapponese (JPY). L'euro (EUR), il dollaro australiano (AUD) e il dollaro neozelandese (NZD) stanno registrando i maggiori guadagni rispetto al dollaro USA.

I dati sull'inflazione di giugno in Giappone sono risultati pari al 3,3% sia per la misura generale che per quella core — ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Banca del Giappone.

La banca centrale cinese ha iniettato 1,3 trilioni di yuan nel sistema bancario per alleviare le pressioni di liquidità legate alle scadenze fiscali e all'emissione di titoli di Stato.

Il Wall Street Journal ha pubblicato accuse riguardanti legami personali tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, inclusi presunti "scambi di segreti". Trump ha annunciato una causa contro il giornale e Rupert Murdoch. Ha inoltre ordinato una divulgazione limitata dei documenti relativi allo scandalo.

Dopo l'approvazione del Senato, Trump ha firmato una legge che taglia 9 miliardi di dollari di spesa pubblica, colpendo principalmente i media pubblici e gli aiuti esteri. L'amministrazione ha indicato che questo potrebbe essere solo l'inizio di ulteriori tagli.

