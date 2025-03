⏫EURUSD guadagna lo 0,5% in vista dell'NFP

I dati chiave del mercato del lavoro statunitense saranno pubblicati alle 14:30 CET Il consenso di Bloomberg prevede un dato NFP di 160k.

Il report ADP ha mostrato una crescita dell’occupazione privata di soli 77k.

Secondo Bloomberg Economics, la lettura odierna degli NFP potrebbe scendere fino a 65k, deludendo le aspettative del mercato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I dati sul mercato del lavoro deluderanno gli investitori? Il mercato del lavoro statunitense è stato forte per mesi, sostenendo il rafforzamento del dollaro USA e il recente mantenimento dei tassi di interesse invariati. Tuttavia, di recente sono emersi molti segnali di indebolimento delle condizioni occupazionali: Report ADP con una crescita di soli 77k nell’occupazione privata

Letture elevate delle richieste di sussidi di disoccupazione

Alto numero di licenziamenti programmati secondo il report Challenger

Ritiro del supporto fiscale per il settore dell’istruzione e nuove politiche dell’amministrazione Trump (la scadenza dei fondi di aiuto della presidenza Biden, come l'Elementary and Secondary School Emergency Relief Fund (ESSER III) e lo State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), ha creato un "fiscal cliff" per i governi statali e locali). Secondo Bloomberg Economics, ciò potrebbe aver ridotto l'occupazione pubblica di 28k e quella privata di 18k.

Condizioni meteorologiche avverse nei primi due mesi dell'anno: l'inverno rigido e le tempeste hanno portato a una riduzione dell'occupazione negli Stati Uniti. Secondo Bloomberg Economics, il meteo ha avuto un impatto netto negativo sull'occupazione di 60k rispetto a un mese standard.

Inizio di licenziamenti significativi nel settore pubblico a causa del lavoro del DOGE - il Dipartimento per l'Efficienza Governativa guidato da Elon Musk. Si stima che fino a mezzo milione di dipendenti pubblici possano perdere il lavoro entro la fine del 2025.

Il rapporto ADP e le richieste di sussidio di disoccupazione delle ultime settimane indicano un raffreddamento più forte nel mercato del lavoro. Fonte: Macrobond, XTB

Le richieste di sussidi di disoccupazione sono state elevate di recente, anche se un aumento sopra i 300k sarebbe un segnale allarmante. (Macrobond, XTB) La Fed osserverà i dati? Le riunioni della Fed di dicembre e gennaio hanno chiaramente mostrato che i tassi di interesse USA rimarranno invariati per un periodo prolungato, a causa dell’elevato rischio di una ripresa dell’inflazione. Tuttavia, la Fed ha anche riconosciuto che potrebbero arrivare tagli rapidi in caso di un significativo indebolimento del mercato del lavoro. Se i dati peggiorano a causa di una debolezza economica moderata, dei piani della nuova amministrazione per licenziamenti di massa e della situazione tariffaria che potrebbe deteriorare ulteriormente l’economia, la Fed potrebbe essere costretta ad abbassare i tassi prima del previsto. Di conseguenza, dati deboli oggi potrebbero riaccendere le aspettative di tagli più rapidi già dall’inizio della seconda metà di quest’anno. Tuttavia, affinché la Fed decida di tagliare i tassi già a marzo, sarebbe probabilmente necessario un calo significativo dell’occupazione nei dati odierni e una forte diminuzione dell’inflazione CPI prevista per la prossima settimana.

Le aspettative di un abbassamento dei tassi d’interesse USA stanno aumentando, portando anche a un indebolimento del dollaro. (Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB) Come reagirà il mercato? L’EURUSD ha registrato un aumento di quasi il 5% questa settimana. La coppia sta superando il ritracciamento del 61,8% dell'ultimo impulso ribassista, il che potrebbe indicare un possibile cambio di tendenza. Lo spread dei rendimenti obbligazionari suggerisce un possibile ritorno ai massimi dello scorso anno intorno al livello di 1,1200. D’altra parte, l’euro è esposto al rischio di potenziali dazi USA sui prodotti dell’Unione Europea, e dati economici solidi o la mancanza di cambiamenti nella politica della Fed potrebbero invertire i recenti guadagni della coppia. Attualmente, la zona di resistenza più vicina è intorno al ritracciamento del 78,6% al livello di 1,10, mentre i livelli di supporto si trovano a 1,0800 e poi a 1,0700, corrispondente al ritracciamento del 50,0%.



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.