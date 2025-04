EURUSD registra il più grande guadagno giornaliero dal 2015 🚨

📉Il dollaro in trappola dopo i rapidi cambiamenti tariffari Oggi l'euro è in rialzo grazie alla debolezza del dollaro statunitense, che sta subendo gli effetti delle crescenti preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti, causata dai drastici dazi doganali annunciati ieri da Donald Trump. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'EURUSD sta registrando i guadagni più alti degli ultimi anni. Dal 2020, non abbiamo vissuto alcuna sessione che possa essere paragonata in termini di crescita a quella odierna. Fonte: Team di ricerca di XTB Inoltre, il mercato teme che tali cambiamenti rapidi nel commercio possano indebolire la posizione degli Stati Uniti come egemone economico globale, mentre i principali concorrenti, Europa e Asia, diventeranno più indipendenti dal "Nuovo Continente". Mentre le prospettive per l'economia degli Stati Uniti sono incerte, gli investitori si aspettano che gli investimenti in infrastrutture e difesa supportino l'economia della zona euro, riducendo l'impatto negativo derivante dalla guerra commerciale.

L'Eurodollaro potrebbe reagire dinamicamente a qualsiasi segnale di negoziati tra Europa e Stati Uniti, che potrebbero potenzialmente abbassare i dazi doganali fino al tasso minimo del 10%. Al momento, però, questo scenario non sembra probabile, e l'Europa sta pianificando dazi ritorsivi.

Gli analisti di Bloomberg ritengono che l'aumento dei dazi di 20,5 punti percentuali introdotto finora dalla nuova amministrazione statunitense indichi una contrazione del PIL del 3% e un aumento dei prezzi del 1,7%, che probabilmente si verificherà nei prossimi due-tre anni. Tuttavia, queste sono stime ceteris paribus, perché se i partner commerciali impongono dazi ancora più severi sugli Stati Uniti in risposta, e gli americani rispondono con dazi severi su semiconduttori/farmaceutici, la contrazione del PIL potrebbe arrivare fino al -4,1%, e il PCE core potrebbe aumentare del 2,4%. È importante notare che l'EURUSD potrebbe sperimentare una notevole volatilità oggi, intorno alle 16:00, quando conosceremo i dati ISM servizi degli Stati Uniti per marzo. Dati più deboli delle previsioni potrebbero approfondire il declino del dollaro e supportare le quotazioni dell'EURUSD anche fino ai picchi di settembre 2024, a 1,12. Guardando il grafico, possiamo vedere che la coppia ha iniziato un forte impulso rialzista e, se il suo intervallo fosse simile a quello precedente (dal cambio tra febbraio e marzo), lo scenario base sarebbe una prova dei massimi del 2024. I dati finali del PMI dei servizi dall'Europa per marzo sono risultati leggermente superiori alle previsioni. Fonte: xStation Nel mercato dei debiti, osserviamo forti movimenti di deflusso di capitali dagli Stati Uniti. Sebbene i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni degli Stati Uniti stiano scendendo al livello più basso dal ottobre 2024, raggiungendo il 4,06% (-1,8%), movimenti molto più forti sono visibili nelle obbligazioni europee: i rendimenti delle obbligazioni tedesche a 10 anni scendono al 2,65% (-2,8%). I movimenti più evidenti sono registrati dal cambiamento dei rendimenti delle obbligazioni giapponesi, che scendono all'1,37% (-6,9%). Questo movimento indica un deflusso di capitali dagli Stati Uniti, che, sebbene parzialmente ammortizzato dal debito statunitense, viene principalmente trasferito ad altri mercati, rafforzando la vendita di dollari. Variazione giornaliera dei rendimenti delle obbligazioni a 10 anni degli Stati Uniti (rosa), della Germania (nera) e del Giappone (bordeaux). Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

