📉EURUSD sotto 1,03 in vista dei verbali della Fed

L'EUR/USD scende in vista della pubblicazione dei verbali della Fed di dicembre alle 20:00🗽 Sebbene la Fed abbia tagliato i tassi durante la riunione di dicembre, la decisione è stata percepita come "hawkish". La Fed ha ridotto le aspettative per futuri tagli, indicando che i tassi saranno tagliati solo due volte nel 2025. Allo stesso tempo, tuttavia, è importante considerare la situazione attuale negli Stati Uniti in vista dell'insediamento di Trump. Il Presidente eletto ha dichiarato di recente che i tassi di interesse sono troppo alti. Inoltre, Michael Barr, vicepresidente della Fed per la supervisione, si è dimesso dal suo posto nel Consiglio dei Governatori, il che potrebbe teoricamente aprire la strada a un approccio normativo meno rigido. Taglio "hawkish" a dicembre 2024

La Fed ha deciso di tagliare i tassi a dicembre, con l'unica eccezione di Beth Hammack della Fed di Cleveland, che ha votato per mantenerli invariati. D'altro canto, il dot-plot per il 2024 ha indicato ben 4 voti per il mantenimento dei tassi. In questo contesto, si può presumere che 3 membri, influenzati dalle discussioni, abbiano deciso di allinearsi al consenso. Tuttavia, gli stessi membri della Fed prevedono un numero limitato di riduzioni quest'anno, il che ha portato a un netto aumento dei rendimenti nelle ultime settimane. La Fed ha inoltre rivisto chiaramente al rialzo le aspettative di inflazione per il 2025, suggerendo una minore disponibilità a ridurre i tassi. Resta però incerto l'impatto che i dazi potrebbero avere sull'inflazione, poiché le future politiche di Trump rimangono sconosciute. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La Fed ha chiaramente aumentato le aspettative per i tassi di interesse nel 2025. Di conseguenza, il percorso implicito dai contratti sui tassi di interesse suggerisce che i tagli termineranno prima del previsto. L'aumento dei rendimenti a lungo termine nelle ultime settimane è stato davvero notevole. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cosa ci si può aspettare dai verbali?

Probabilmente, la maggior parte dei membri esprimerà preoccupazione per il rimbalzo dell'inflazione.

Una parte consistente dei membri potrebbe indicare che l'inflazione è diventata incerta a causa dell'incertezza sulle politiche di Trump.

L'incertezza probabilmente spingerà i membri del FOMC ad adottare un approccio più cauto.

L'incertezza favorisce il dollaro. Ci sono notizie piuttosto contrastanti provenienti dai media e dalle fonti statunitensi. Il Washington Post ha riportato che il team di Trump seguirà un approccio leggermente più morbido sui dazi.

Tuttavia, Trump ha rapidamente "smentito" la validità di queste informazioni, e i resoconti di oggi della CNN aprono la strada a uno scenario opposto, in cui Trump sta considerando di dichiarare lo stato di emergenza per introdurre rapidamente una nuova politica sui dazi, subito dopo il 20 gennaio. I mercati non amano l'incertezza, quindi la mancanza di segnali chiari e trasparenza sulle future politiche della Casa Bianca sta mettendo sotto pressione gli asset rischiosi, in particolare le azioni tecnologiche, e favorendo il dollaro statunitense.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni sono attualmente intorno al 4,7%, "appesantendo" ulteriormente il sentiment del mercato azionario e sostenendo il dollaro, rispetto ad altre valute.

Christopher Waller della Fed ha segnalato che l'impatto a breve e lungo termine dei dazi più alti sull'inflazione e sull'economia è incerto. Ha anche segnalato di non aspettarsi aumenti drastici dei dazi.

Waller ha comunicato che l'inflazione è invariabilmente sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 2% e si aspetta ulteriori tagli dei tassi nel 2025.

La Fed potrebbe rimandare le decisioni sui tagli dei tassi alla seconda metà dell'anno, quando l'impatto e la nuova politica commerciale di Trump saranno molto più chiari. EURUSD (H1, D1)

La domanda per gli asset "rifugio sicuro", combinata con i deboli dati macroeconomici provenienti dall'economia europea, sta influenzando il sentiment per la coppia EURUSD, dove la differenza nei rendimenti e la forza delle due economie potrebbero portare la coppia verso la parità nel 2025. I rendimenti dei titoli a 10 anni sono recentemente aumentati al 4,7%, un livello già superiore ai tassi di interesse a breve termine. Dal punto di vista dell'ultimo mese, la curva dei rendimenti ha cambiato forma e ora i rendimenti a lungo termine sono chiaramente più alti dei tassi a breve termine. I rendimenti a 10 anni sono già superiori ai tassi di interesse attuali, anche con l'aspettativa di ulteriori tagli. Se i verbali della Fed dovessero effettivamente mostrare che molti membri non volevano votare a favore dei tagli e che l'approccio futuro sarà più cauto, non si può escludere un ulteriore aumento dei rendimenti, il che potrebbe portare a un ulteriore rialzo dell'EURUSD. Allo stesso tempo, tuttavia, i rendimenti sono già estremamente alti per la situazione monetaria attuale. Sarà necessario un ulteriore impulso affinché l'EURUSD scenda verso la parità . Allo stesso tempo, in caso di una correzione al rialzo, il movimento dovrebbe essere limitato dalla linea di tendenza ribassista, che attualmente si trova appena sopra il livello 1,04. Fonte: xStation5 La coppia EURUSD sta nuovamente testando oggi livelli non visti dal novembre 2022.

Fonte: xStation5

