Fiducia Consumatori USA pessima

Un dato che fa riflettere quello della fiducia dei consumatori in Usa che scende ai minimi da aprile e settembre del 2024, sotto i 100, precisamente a 98,7. Un altro dato brutto che si accosta ai pessimi Pmi rilevati da S&P Global lo scorso venerdí dove si vede un dato sotto 50, dato piú brutto da 17 mesi. Aspettiamo ora il Pil Usa e il Pce in uscita rispettivamente giovedí e venerdí, domani l'attesa é per Nvidia



MERCATI IN TEST



Proseguono i test dei livelli piú importanti per i vari mercati che presentano un andamento di fatto scorrelato, ognuno va nella sua direzione di breve seguendo quello che é l'andamento tecnico. In questo contesto oggi abbiamo visto un Ftse Mib impressionante al rialzo, con i suoi nuovi massimi annuali, nel mentre il Dax faticava a ritrovare i massimi della giornata di ieri, prontamente venduti all'apertura della sessione Usa. La sessione cash Usa ha visto un Nasdaq crollare pesantemente con un'oscillazione da massimo a minimo di oltre il -1%, trainato dal crollo della maggior parte dei titoli big tech dell'indice. Segue S&P500 mentre il Dow Jones, quest'ultimo presenta una dinamica tecnica settimanale tendenzialmente ribassista, cerca di tenere i minimi overnight. Spaventa il Nikkei che dopo aver rotto al rialzo i massimi di ieri, viene fortemente venduto sulla scia dei ribassi americani. Adesso si attendono gli eventi piú importanti delle prossime giornate, in ordine la trimestrale di Nvidia, poi il Pil Usa e il Pce.



VIX IN AUMENTO. BITCOIN IN CROLLO



Segnali di fasi risk off marcate con il Vix che aumenta e si riporta in area 20, area pericolosa per questo indice della paura che riporta i mercati in una fase di estrema cautela. Nel frattempo il Bitcoin, l'asset di puro rischio per eccellenza, scivola rovinosamente verso quota 87000 perdendo un -5% dall'open di oggi, un vero e proprio segnale di pericolo per quello che é il rischio sui mercati. Facciamo molta attenzione alla dinamica mensile di Bitcoin perché a pochi giorni dalla chiusura mensile, ci troviamo a testare i minimi di gennaio, annullando cosí la dinamica rialzista che prende vita dall'elezione di Trump

