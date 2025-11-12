Punti chiave Shutdown, attesa per il voto nella serata di oggi

Uscita in blocco dei dati dopo lo shutdown?

Mercati azionari al test dei livelli di apertura della scorsa settimana

Ftse Mib fa nuovi massimi





FINE SHUTDOWN, COSA ASPETTARSI



La fine dello shutdown potrebbe essere cruciale per i mercati e potrebbe portare a dei cambiamenti radicali nella dinamica tecnica di lungo termine. Atteso il voto per la serata di oggi, lo shutdown ha bloccato l'uscita di dati macro market mover nel corso di questi ultimi 43 giorni di mercato e non ha permesso di avere a disposizione dati come quelli del mercato del lavoro, fondamentali per gli operatori e per la Fed per avere un quadro completo della situazione macroeconomica. I dati sul tasso di disoccupazione, i nonfarm payrolls, le vendite al dettaglio, il Pce, il PPI e altri dati rilasciati dal Bls hanno un forte impatto sulla condizione attuali dove vediamo una Fed che si trova in procinto di tagliare i tassi, pertanto la fine dello shutdown potrebbe comportare l'uscita in blocco di questi dati. Qualora dovesse essere votata la fine dello shutdown, inizieremo a vedere l'uscita dei dati relativi al mese di settembre giá nell'immediato e poi a scalare i dati di ottobre fino ad arrivare a quelli di dicembre che dovrebbero uscire secondo il calendario giá stabilito durante l'anno, pertanto nell'arco di 3 settimane potremmo vedere l'uscita di molti dati impattanti.



I DATI DEL MERCATO DEL LAVORO DOPO LO SHUTDOWN



Cruciali saranno i dati relativi al tasso di disoccupazione, soprattutto dopo i dati che abbiamo visto nel report Challenger dove si segnalano oltre 1 milione di posti di lavoro tagliati negli Usa da inizio anno. Questo dato é il peggiore dalla pandemia del 2020, a sottolineare quato il mercato del lavoro sia in effettiva sofferenza. A breve quindi usciranno ben due dati relativi al tasso di disoccupazione, giá in salita negli Usa e i relativi nonfarm payrolls, questi ultimi soggetti a pesanti revisioni in negativo nel corso degli ultimi mesi. Questi dati saranno molto impattanti, soprattutto sulle decisioni della Fed che si ritroverá di fronte al dilemma se tagliare i tassi dello 0,25% o dello 0,5% nell'ultima riunione di dicembre.



MERCATI AZIONARI AL TEST DEI LIVELLI SETTIMANALI



Per il momento nulla di nuovo sui mercati che provano a testare livelli massimi su base settimanale, soprattutto in Usa. Unica eccezione é il Ftse Mib che ha rotto con forza i massimi dell'anno con una dinamica tecnica molto forte al rialzo, seguito da Eurostoxx50 che va invece a testare i massimi assoluti. In Usa invece la situazione sembra diversa, con i principali indici che stanno provando ad avvicinarsi ai livelli di open della scorsa settimana. In questo contesto l'unico indice piú aggressivo é S&P500 che di fatto sta provando a testare i livelli di apertura della scorsa settimana.

