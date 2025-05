GBPUSD scende dello 0,25% 📌

La Banca d'Inghilterra dovrebbe tagliare oggi i tassi di interesse di 25 punti base al 4,25%. Dopo la conferenza di ieri del presidente della Fed, l'attenzione degli investitori si sposta sulla Bank of England, che annuncerà la sua decisione sui tassi d’interesse alle ore 13:00 CET. Le preoccupazioni per la crescita economica hanno alimentato le aspettative di nuovi tagli (l’ultimo risale a febbraio) per contrastare il rischio di ulteriore stagnazione, offrendo maggiore certezza a consumatori e imprese. La decisione odierna si confronta in termini di importanza con l’annuncio di un “grande accordo commerciale con i rappresentanti di un Paese importante e altamente rispettato”, anticipato da Trump nella notte. I dazi restano un fattore di rischio chiave per la ripresa del Regno Unito, motivo per cui l’ipotesi che l’accordo riguardi proprio il Regno Unito ha generato notevole volatilità sulla sterlina. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Attese per la decisione di oggi: Ritorno ai tagli dei tassi – Il mercato prevede un taglio di 25 punti base al 4,25%, con una votazione di 8 a 1 a favore del taglio. La membro del Comitato Swati Dhingra potrebbe sostenere un taglio più aggressivo di 50 punti base (Bloomberg).

Aggiornamento delle previsioni di crescita – Il PIL per il 2025 potrebbe essere rivisto al rialzo, mentre quello del 2026 potrebbe subire un downgrade a causa del rallentamento provocato dalle politiche commerciali statunitensi.

Disinflazione in corso – L’inflazione (CPI) è scesa al 2,6% a marzo, dal 2,8% di febbraio. Tuttavia, le previsioni indicano un picco locale a metà 2025 intorno al 3,3% a/a. La BoE mantiene l’obiettivo del 2% e le proiezioni di lungo termine indicano un rallentamento dei prezzi dopo il picco.

Svolta accomodante (dovish pivot) – Pur mantenendo probabilmente un tono prudente, l’incertezza e la debolezza dell’economia potrebbero spingere il Comitato verso un approccio più accomodante nei prossimi mesi. In particolare, potrebbe essere rimossa l’espressione “graduale” riferita all’allentamento monetario, segnalando la possibilità di tagli più frequenti.

 Fonte: XTB Research Cosa sta scontando il mercato?

Il mercato monetario sta già scontando completamente il taglio dei tassi previsto per oggi e attribuisce circa il 60% di probabilità a un ulteriore allentamento a giugno. I commenti dei membri del Comitato di politica monetaria (MPC) ad aprile hanno indicato preoccupazioni contenute sull’inflazione, suggerendo invece possibili pressioni disinflazionistiche derivanti dai dazi statunitensi. Il rallentamento della crescita dei prezzi potrebbe essere rafforzato anche dall’indebolimento del dollaro USA.

Fonte: Bloomberg Finance L.P. Primo accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito

Oggi è prevista una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui Trump dovrebbe annunciare un accordo commerciale con un partner degli Stati Uniti. Secondo fonti riservate citate dal New York Times, il paese in questione sarebbe proprio il Regno Unito. Secondo le indiscrezioni, l’intesa dovrebbe assumere la forma di un memorandum o di una base per ulteriori negoziati, piuttosto che un accordo commerciale definitivo. Tuttavia, si ipotizza che il documento possa includere una riduzione dei dazi su acciaio e automobili britanniche, oltre a tariffe più basse su alcuni prodotti agricoli. All’inizio della settimana, il Regno Unito ha firmato anche un accordo di libero scambio con l’India, che prevede la riduzione o l’eliminazione dei dazi su esportazioni chiave verso l’India (agnello, whisky, apparecchiature mediche, macchinari). In cambio, il Regno Unito ridurrà i dazi su beni indiani come abbigliamento e alimentari. Si stima che il volume degli scambi tra i due paesi possa crescere di circa 25,5 miliardi di sterline, riducendo la dipendenza britannica dalle importazioni dall’UE. GBPUSD (intervallo D1)

Il cambio GBPUSD oggi è in calo dello 0,16% in attesa della decisione della BoE. Tuttavia, il ribasso è più attribuibile alla forza del dollaro USA che alla debolezza della sterlina. La sterlina resta infatti tra le valute in guadagno oggi, ma i rialzi del dollaro sono più marcati, causando la discesa del cambio. Dal punto di vista tecnico, la coppia si muove in un canale ascendente dall’inizio dell’anno. La resistenza superiore si trova attualmente in area 1,34 GBP/USD, mentre il primo supporto si colloca intorno a 1,32 GBP/USD. Fonte: xStation5

