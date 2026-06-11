Gli indici azionari europei tentano il rimbalzo 📈

I mercati azionari europei stanno recuperando dopo la recente fase di vendite, mentre gli investitori approfittano delle valutazioni più basse per acquistare durante i ribassi. L’incertezza deriva dall’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che alimenta le preoccupazioni sulle forniture energetiche dal Medio Oriente e sulle implicazioni inflazionistiche di un conflitto prolungato. Nonostante questi fattori negativi, la logica del “buy-the-dip” (comprare sui ribassi) rimane intatta sui mercati europei. Punti chiave Le azioni europee rimbalzano dopo i recenti cali e la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, in linea con le attese del mercato.

I principali indici europei mostrano una tenuta relativamente solida nonostante la debolezza del settore tecnologico.

L’aumento dei rendimenti obbligazionari e le tensioni geopolitiche continuano a limitare l’appetito per il rischio e aumentano l’incertezza sulla sostenibilità del rally di mercato.

Gli investitori guardano oltre la decisione odierna sui tassi e si concentrano soprattutto sui segnali della Presidente della BCE Christine Lagarde riguardo a un possibile nuovo intervento a settembre. Azioni in evidenza SAP è scesa di quasi il 4% e Capgemini ha perso oltre il 3%, pesando sul settore tecnologico europeo dopo l’annuncio di piani aggressivi di spesa in conto capitale da parte di Oracle.

è scesa di quasi il 4% e ha perso oltre il 3%, pesando sul settore tecnologico europeo dopo l’annuncio di piani aggressivi di spesa in conto capitale da parte di Oracle. Hugo Boss ha guadagnato oltre l’8% dopo che Frasers Group ha lanciato un’offerta di acquisizione da 2 miliardi di euro per il marchio tedesco della moda.

ha guadagnato oltre l’8% dopo che Frasers Group ha lanciato un’offerta di acquisizione da per il marchio tedesco della moda. Frasers Group è scesa di circa il 2% mentre gli investitori valutavano le implicazioni finanziarie della proposta di acquisizione.

è scesa di circa il 2% mentre gli investitori valutavano le implicazioni finanziarie della proposta di acquisizione. Wizz Air è salita di circa il 6% dopo aver riportato utili annuali superiori alle aspettative del mercato. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

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